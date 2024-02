Skrabski Fruzsina: Kiállok Novák Katalin mellett, maradok a tanácsadója

Skrabski Fruzsina, Novák Katalin köztársasági elnök tanácsadója közölte, hogy a kegyelmi ügyi botrány ellenére is az államfő bizalmasa marad.

Novák Katalinra az egy hete indult kegyelmi ügyi botrány miatt nagy nyomás helyeződik. Tanácsadói közül többen is a nemtetszésüket fejezték ki, vagy le is mondtak. De volt, aki azt közölte, hogy továbbra is a köztársasági elnök tanácsadója marad.

Így tett Skrabski Fruzsina is nemrég, aki szintén tagja a köztársasági elnök 16 főből álló tanácsadói testületének. Skrabski szombat délután egy Facebook-posztban azt írta:

Kiállok Novák Katalin köztársasági elnök mellett, maradok tanacsadója és barátja. Bizalmam töretlen.

A hozzászólások ez alatt a poszt alatt korlátozva lettek, így nem tudhatjuk meg, hogy mit gondolnak az egyszeri Facebook-kommentelők a kijelentésről.

A filmrendezőként, producerként, forgatókönyvíróként és újságíróként is ismert elnöki tanácsadónak másfél héttel ezelőtt debütált egy új filmje, amelyről részletesen írtunk alább.

Mire készül Novák Katalin?

A köztársasági elnök a hétvégén váratlanul megszakította katari útját: a gépe szombat reggel felszállt, és kora délután landolt Budapesten.

Hivatalos programja szerint a köztársasági elnök csütörtökön délután utazott a katari fővárosba, a programnak vasárnapig kellene tartania. A köztársasági elnök utazására nagyjából akkor került sor, amikor Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy alkotmánymódosítást nyújt be a nagy felháborodást kiváltó kegyelmi ügy után. A Sándor-palota akkor az Indexnek egy rövid közleményben reagált a fejleményre.