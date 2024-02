Novák Katalin újabb tanácsadója üzent: Nem leszek cinkos

Gundel Takács Gábor műsorvezető, valamint Lackfi János költő már csütörtökön bejelentette, hogy a bicskei pedofilügyben gyakorolt elnöki kegyelem és a döntést övező felháborodás után távozik Novák Katalin tanácsadó testületéből.

A testület tagja Tomán Szabina is, a Toman Lifestyle alapító tulajdonosa, befektető. Tomán Szabina egy „#nemleszekcinkos” feliratú fotót megosztva Facebook-oldalán kifejtette: „Néhány hónapja Magyarország első női köztársasági elnöke személyesen kért fel, hogy csatlakozzam tanácsadói testületéhez. Vannak szívügyeim. Ilyen a női vállalkozók vagy a női munkavállalók segítése, helyzetük jobbá tétele. Ezzel kapcsolatban vagyok magam is kompetens. A köztársasági elnök asszony tanácsadójaként ezekben a kérdésekben nyilvánultam meg. Tettem ezt mindenféle térítés nélkül.”

A pedofília elítélése morális kötelesség. Ez számomra nem kérdés. Mindenféle szigorítás, mely arra irányul, hogy ezt a jogszabály szintjén is a legnagyobb bűnné tegyük, fontos. Aki ezen bűncselekmény elkövetőjét segíti, ugyanolyan bűnös. Kegyelem nem járhat. Üzleti döntéseimet mindig kellő körültekintéssel hozom meg, a lehető legtöbb elérhető információ alapján. Ha ez a döntés egy adott személyt is érint, azt felé személyesen jelzem. Ez most sem lesz másként