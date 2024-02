Gundel Takács Gábor otthagyja Novák Katalin csapatát

Nagy port kavart Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmi ügye, vagyis az, hogy szabadon bocsátotta a jogerősen elítélt egykori igazgatóhelyettest, aki segített főnökének eltussolni pedofilbotrányát.

Az ügyben már többen megszólaltak, korábban Gundel Takács Gábor is, aki most csütörtökön délután a közösségi oldalán azt is közölte, hogy nem kíván a jövőben az elnöki tanácsadó testület tagja lenni, mert ezt a munkát nem lehet politikamentesen végezni. Kérése szerint a szöveget változtatás nélkül közöljük.

„Mindenkihez!

– Alapvetés: Mindenkinek kötelessége szolgálnia a hazáját. Ha a mindenkori Köztársasági Elnök erre felkéri az embert, akkor menni kell.

– A Köztársasági Elnöki Tanácsadó Testület minden tagja ingyen, kizárólag jobbító szándékkal és közéleti – azaz kifejezetten nem politikai – kérdésekben ad tanácsokat. Döntéseket nem hoznak.

– K. Endre ügyével magam is a sajtóban találkoztam.

– Vannak ügyek, amikkel kapcsolatban zéró a tolerancia, ilyen a pedofília is.

– Véleményem szerint rossz döntés született a kegyelmi kérvény aláírásakor. Hiba volt.

– Ennek értelmében ma javaslatot tettem Novák Katalinnak.

– Úgy tartom helyesnek, hogy az ember először azzal ossza meg a véleményét, akit illet.

– Nem tudok azonosulni a magyar politikai kultúrával, kommunikációval, cinizmussal, módszerekkel, indulatokkal és gátlástalansággal. Egyik oldaléval sem. Épp ezért nem kívánok a jövőben a tanácsadó testület tagja sem lenni, mert reményeim ellenére ezt a munkát sem lehet politikamentesen végezni.

– Nem tudok azonosulni azzal a gyűlöletkommunikációval, ami a sajtó egy részéből és az emberek egy részéből árad, miközben a tájékozódás, és egymás megértése szándékának csírájára sincs igényük.

– Bármilyen jóindulattal, felelősséggel, kötelességtudattal, építő szándékkal fordul is az ember a nemzete felé, a politikai érdek előbb-utóbb besározza, lerántja, ledarálja. Vannak, akikről ez lepereg, vannak, akikről nem. Én ebben a közegben nem tudok létezni.”

– írta bejegyzésében Gundel Takács Gábor.

Gundel Takács Gábor lemondásának hírére nem sokkal később a Momentum Mozgalom is reagált. Mint írják, ez korrekt lépés, és Novák Katalin is példát vehetne róla.