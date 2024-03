Nincs egyszerű dolga a Lenti Általános Iskola és Gimnázium Vörösmarty Mihály Tagintézmény vezetőjének, ugyanis az iskola nevét hirdető táblára két hiba is került. Az igazgató pedig hiába jelezte a gyártónak az elírást, hetek óta „áltanálos” iskolába járnak a gyerekek.

Két elírás is szerepel a Lenti Általános Iskola és Gimnázium Vörösmarty Mihály Tagintézményének hivatalos tábláján, amely egyelőre azt hirdeti: „Lenti Áltanálos Iskola és Gimnázium” – vette észre a Telex.

A tagintézményt hirdető táblán azonban nem ez az egyetlen szembetűnő hiba. Szinte hihetetlen, de Vörösmarty Mihály nevét sem sikerült helyesen leírni, ehelyett az virít a falon, hogy „Vörömarty Mihály Tagintézménye”.

Az iskola igazgatója a közösségi oldalon tett közzé egy bejegyzést a rejtélyes, már-már véletlennek nehezen hihető hibáról. Árkovicsné Pezzetta Claudia a Facebook-oldalán azt írta, ők is észrevették – már a felrakáskor –, hogy elírás szerepel a táblán, és ezt azonnal jelezték is a gyártónak, azóta többször is. Azonban olyan nehéz kapcsolatba lépni velük, hogy hetek óta nem orvosolták az egyébként nem csak egy iskolát érintő elírásokat.

Az eset óta hetente e-mailben sürgettem az újragyártást, mert telefonon egyáltalán nem elérhetőek. Utolsó levelemben a fogyasztóvédelem bevonását is kilátásba helyeztem. A táblák cseréje tehát folyamatban van

– írta az igazgató.

Kiderült, hogy több iskola is „áltanálos” feliratot kapott a névtáblájára, köztük a Lenti Általános Iskola és Gimnázium Arany János Tagintézménye is.