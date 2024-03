Orbán Viktor váratlant lépett: létrejön egy új kormányzati szerv

Korábban már írtunk arról, hogy Orbán Viktor többek közt új nemzetbiztonsági főtanácsadó kinevezésére készül, erről már a parlament is elfogadott egy törvényt.

Ezzel kapcsolatban vetődött fel Kovács Józsefnek, a miniszterelnök mesterkémének a neve is, aki jelenleg a Miniszterelnöki Kabinetiroda információs államtitkáraként dolgozik. Ő eddig is nemzetbiztonsági főtanácsadó volt a gyakorlatban, de az említett törvény most eggyel magasabb polcra helyezi a tisztséget, mégpedig a politikai felső vezetők szintjére.

A jelek szerint azonban a kormányfő nemcsak a nemzetbiztonsági főtanácsadó posztján készül változtatásra, ugyanis Kovács József neve nemrég egy nagyobb tanácsadói testület létrehozásával kapcsolatban is felvetődött. Kiderült, hogy a miniszterelnök

egy teljesen új tanácsadói testület létrehozásán dolgozott a közelmúltban, amely hamarosan zászlót is bonthat.

Erről először Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró nyomán a hvg.hu számolt be. A testület tagjai az alábbi személyek lehetnek:

Kovács József;

Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke;

Stumpf István volt alkotmánybíró;

Papp Károly titkosszolgálatokat felügyelő államtitkár;

Bakondi György belbiztonsági főtanácsadó;

valamint Maróth Miklós, az akadémiai kutatóhálózati elnöke.

Úgy tudni, hogy a testület stratégiai kérdések széles körében adhat tanácsokat a miniszterelnöknek. A hvg.hu-nak sikerült elérnie Stumpf Istvánt, aki megerősítette, hogy valóban létrejön a testület, és ő is tagja lesz (ennél többet viszont egyelőre nem akart elárulni).

A nemzeti ünnepen bontanak zászlót

A lap elért egy másik tagot, aki névtelenség mellett volt hajlandó nyilatkozni, és megerősítette, hogy a fentebb felsorolt személyek mind tagjai lesznek a testületnek. Hozzátette azt is, hogy

hétfőn már meg is tartották a testület első – most még informális – ülését.

Azt is elmondta, hogy a tanácsadói csapat létrehozását elsősorban a kormányfő politikai igazgatója, Orbán Balázs felügyelte. Továbbá arra is kitért, hogy a hivatalos kormánydöntés március 14-ére várható a testület létrehozásáról, mivel a hivatalos indulást a március 15-i nemzeti ünnepre tervezik időzíteni.

A hvg.hu úgy tudja, hogy a formáció klasszikus tanácsadói testületként működne: javaslattételi joguk lesz, de döntéshozatali jogkörük nem. Ugyanakkor egy rendszeres, operatív tevékenységet végző tanácsadói csapatról van szó. Hogy pontosan milyen jogszabályi háttérrel működhetnek, az még a következő napokban véglegesedhet.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ is bejelentette, hogy megalakult a testület

Frissítés: a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) időközben közölte, hogy létrejött a stratégiai tanácsadó testület.

Az MTI által megosztott közleményben azt írták: a veszélyek korában Magyarország békéjének és biztonságának erősítése, valamint a magyar emberek életfeltételeinek javítása a kormány legfontosabb célkitűzése. Ennek a munkának a támogatásáért született döntés a kormány mellett állandó jelleggel működő stratégiai tanácsadó testület megalakításáról.

A testület célja, hogy elemzésekkel és tanácsokkal segítse a kormány és a miniszterelnök munkáját a kormányzás egyes területeinek stratégiai szempontból történő áttekintésével, különös tekintettel a kormányzati működés szuverenitási, társadalmi, gazdasági, biztonsági, kulturális és egyéb kockázatokkal szembeni ellenálló képességére.

A tanácsadói testület elnöke Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A testület működésével összefüggő feladatok ellátásáról a Miniszterelnöki Kabinetiroda szervezeti keretei között működő titkárság gondoskodik, amelyet a miniszterelnök politikai igazgatója irányít.

A testület többi tagját a miniszterelnök kérte fel hétfőn – tették hozzá. Mint írták, a tanácsadó szervezet valóban 2024. március 14-i dátummal kezdi meg hivatalos működését, a fentebb már említett tagokkal, akiknek röviden az életpályáját is ismertették a közleményben: