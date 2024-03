Diákmunkást zaklatott a McDonald’sban dolgozó pedofil pap

Egy felszentelt pap, név szerint Atya dolgozott egy budapesti McDonald’sban, ami már alapból egészen furcsa felütés, de a java még csak ezután következett. Egy diákmunkástól, aki szintén az üzletlánc éttermében vállalt munkát, kölcsönkért 20 ezer forintot benzinre. Még ez is elfér, utána viszont a kiskorú dolgozót és néhány barátját invitálta egy Budapest melletti településre magához, ahol ő volt az egyedüli felnőtt, míg a többiek mind 18 éven aluliak. Mindenkit hazavitt a buli végeztével, végül a munkatársa maradt ott egyedül vele, akit szintén beültetett a kocsijába, majd elmondta neki, hogy

a nemi szerve merevedett állapotban van.

Innen indult a grooming, amelyet behálózásnak, becserkészésnek lehetne fordítani, hogy valamilyen szexuális tevékenységre vegyék rá az áldozatot. Ezzel az a probléma, hogy még nem nevezhető szexuális zaklatásnak, így igazán törvény sem vonatkozik rá, hogyan kéne kezelni vagy éppenséggel szankcionálni – írta meg a 444.

A kiskorú megpróbáltatásai itt még nem értek véget, ugyanis Atya folyamatos Facebook-üzenetekben és az étteremben élőszóban is

invitálta a fiatalt, hogy menjen át hozzá. Elmesélte, hányszor és mikor elégítette ki magát, és hogy a nemi szerve épp milyen állapotban van, éjszakánként pedig videóhívásban zaklatta a fiatal fiút, és mutogatta magát, miközben önkielégítést végzett.

Sokáig nem mert semmit tenni a diák, magát hibáztatta, mert nem volt határozottabb az elutasításban, és szerette volna visszakapni a kölcsönadott pénzét.

A nyomozás

Miután egy részét visszakapta Atyától, egyből bejelentette az esetet a McDonald’snál. A vizsgálatban tett vallomásában a diák elmondta, amikor összefutottak az étteremben,

hasonló szexuális jellegű dolgokat mondott, illetve később is, több alkalommal, például: áll a nemi szerve, hányszor elégítette ki magát előző este, stb.

„Később Facebookon is ismerősök lettünk. Többször hívott, írt Messengeren. Nem akartam felvenni, akkor addig hívogatott, amíg fel nem vettem. Általában éjfél után hívott és írt. A közeledésének okát nem mondta. Volt, hogy át is hívott magához csak engem, de nem mentem el” – mondta az áldozat. Az étteremlánc üzemeltetője, a Progress Étteremhálózat Kft. gyors vizsgálatot ígért, de amikor két héttel később sem érkezett válasz, a kiskorú a médiához fordult.

Ettől függetlenül pár nappal később megérkezett az étterem válasza, de semmi konkrétumot nem tartalmazott, csak annyit, hogy Atya már nem dolgozik a cégnél. Ennek okairól, az elválás hogyanjáról és miértjéről a McDonald’s sem a sértettnek intézett válaszában, sem későbbi, újságírói megkeresésre nem volt hajlandó többet elárulni.

A GDPR, A munka törvénykönyve és a panasztörvény rendelkezései alapján társaságunknak nincs lehetősége olyan információval szolgálni, amely más munkavállalónk személyes adata

– írták válaszlevelükben.

Az egyházi szál

A portál újságírója ezután megkereste az egyházat is, hiszen kérdés maradt az ügyben, hogy hogyan került Atya az egyháztól a McDonald’shoz. A „személyi változásokat” a katolikus egyházmegyék is közzéteszik évente honlapjukon, és a Magyar Kuríron is meg kellene, hogy jelenjenek, de Atyáról egyiken sem volt semmi hír. Csupán egy többéves, háromsoros Facebook-bejegyzésben tudatta a Balaton-parti plébánia, hogy

Atyát »többszöri figyelmeztetés után« felfüggesztette »minden papi szolgálattól«. Indoklás nincs.

A Kaposvári Egyházmegye ezután annyit nyilatkozott, hogy Atya felfüggesztése nem egyenlő a kitaszítással, amit csak a pápa végezhet, a pap kérésére. Ennél az esetnél ilyesmi nem történt, tehát Atya még pap, de már semmi köze nincs a Kaposvári Egyházhoz, hiszen amint írták, „a Kaposvári Egyházmegye tényleges kapcsolatot nem tart vele, semmilyen egyházi szolgálatot nem végez, tudomásunk szerint nem is tartózkodik egyházmegyénk területén”. Ezzel részükről az ügy lezártnak tekinthető. Azt viszont, hogy mi az a többszöri vétség, amelyek miatt Atyát a papi szolgálatai alól felmentették, nem közölték.

Homályos terület a grooming

Azért akadhat el egy ilyen ügy, és látszólag maradhat következmények nélkül, mert a grooming Magyarországon nem számít bűncselekménynek. Elítélendő, sőt külső szemmel egyértelműen büntetendőnek tűnik, ha valaki kéretlenül mutogatja a nemi szervét egy kiskorúnak, és megpróbálja rávenni, hogy menjen fel a lakására, mégsem az.

Egy civil szervezet szerint, akit a kiskorú érintett felkeresett, nemigen érdemes feljelentést tenni az ügyben, ugyanis „habár az ilyen kéretlen közeledés nem elfogadható, nem látjuk azt, hogy felmerült volna olyan bűncselekmény, ami miatt javasolt lenne egy büntetőeljárás kezdeményezése” – mondta a szervezet.

Az ilyen jellegű esetek kezelésére nincs kész megoldása a jogrendszernek, ezért nem érdemes eredménytelennek ígérkező, megterhelő eljárásokba belekezdeni

– hangsúlyozták a kiábrándító választ. Viszont szerintük a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Internet Hotline nevezetű felületén mindenképpen érdemes jelenteni az esetet, hiszen ők a Nemzeti Nyomozó Hatósággal és a rendőrséggel együttműködve listázzák és számontartják az ehhez hasonló eseteket – akár egy-egy konkrét zaklatóra vonatkozva is.

Végül a cikk szerzője felhívta Atyát, aki a bemutatkozás után azonnal kinyomta a sajtómunkatársat, és azóta sem lehet elérni.

Van segítség

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.