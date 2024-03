Bejelentést tettek Szuverenitásvédelmi Hivatalnál a kínai járőrök miatt

A Momentum alelnöke szerdán azt írta közösségi oldalán, hogy már 2022 őszén felderítették, hogy Józsefvárosban és Kőbányán is illegális kínai rendőrőrsök működnek. Miután nyilvánosságra kerültek, a kínai nyelvű rendőrségi táblák eltűntek, a rendőrőrsök felszívódtak.

Tompos Márton többször kérdezte a Belügyminisztériumot az illegális kínai rendőrőrsökről, de érdemi választ nem kapott. Mint írta, előbb tagadták a kínai rendőrségi jelenlétet, de kiderítette, hogy Wang Decsing kínai összekötő tisztként dolgozik Budapesten.

Groteszk módon a kínai kommunista diktatúra médiájában több információ volt erről, mint a magyarban… 2024 februárjában pedig jöttek a pletykák, hogy »közbiztonsági megállapodást« kötött a Belügyminisztérium a kínai kormánnyal, aminek a keretében kínai járőrök jelenhetnek meg a magyar városokban. Ez mára biztossá vált, mert megerősítette a magyar kormány a sajtónak is

– fogalmazott a politikus.

Szerinte a Fidesz mindig nagyon érzékeny a magyar szuverenitásra, de csak akkor, amikor a nyugati szövetségi rendszerből érkezik valami. „Ha a keleti diktatúrák szeretnének valamit, azt készséggel kiszolgálja a magyar kormány” – tette hozzá.

Azt írta, a fokozódó kínai rendőrségi jelenlét miatt bejelentést tett a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál. Úgy véli, ha valóban fontos a kormánynak a magyar szuverenitás védelme, akkor nem nézik végig ölbe tett kézzel azt, hogy a Kínai Kommunista Párt rendőrei szabadon garázdálkodjanak Magyarországon.

Mint ismert, egy új megállapodás értelmében kínai rendőrök is járőrözhetnek, eljárhatnak Magyarországon a jövőben. Mindezt a Belügyminisztérium (BM) is megerősítette. Azt írták: „a két ország rendőrei a jövőben közösen láthatnak el járőrszolgálatot, ezzel is segítve a két ország állampolgárai és hatóságai közötti hatékonyabb kommunikációt, javítva a belbiztonságot és a közrendet”.