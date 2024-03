Megvannak az önkormányzati és az EP-választások legfontosabb határidejei

Bár a köztársasági elnök hivatalosan még nem írta ki a helyi önkormányzati és az európai parlamenti választások időpontját, szinte biztosra vehető, hogy június 9-én járulnak majd a polgárok az urnákhoz. Időközben elkészült az a rendelettervezet is, amely a választási eljárás határidejeit tartalmazza. Mutatjuk, mikor kézbesítik a szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítőt, kik és meddig kérhetik a levélben szavazók névjegyzékébe való felvételt, de azt is, meddig nyújtható be a mozgóurna iránti kérelem.