Viharos széllel és sok csapadékkal érkezik az egyrészes Mónika show

Hullámzó frontrendszer érkezik sok felhővel, csapadékzónával és szaharai porral megspékelve – írja a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzésében.

Egyrészes Mónika show érkezik a meteorológusok szerint:

csak annyi a dolog szépséghibája, hogy egy ciklon csinálja majd a műsort, és nem is nálunk, hanem a franciáknál. Monica várhatóan erősen viharos, néhol orkánerejű szelet okoz, illetve a napi csapadékösszeg helyenként meghaladhatja a 100 millimétert is

– írja a HungaroMet.

A frontrendszer a Monica névre keresztelt ciklonhoz tartozik, amely jelenleg még a francia partoktól nyugatra örvénylik. Ennek a ciklonnak a frontja gyengülve, illetve deformálódva éri majd el a Kárpát-medencét. Ez határozza majd meg az éjszakai óráktól időjárásunkat, holnap ennek a ciklonnak köszönhetjük a felhős, majd főként estétől a csapadékossá váló időt, valamint a jövő hét első napjainak időjárását is ez a hullámzó frontrendszer fogja majd befolyásolni.

Az éjszaka folyamán nyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, és beborul az ég, de még csak néhol fordulhat elő csapadék eső, illetve kisebb zápor formájában. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban pedig általában 2 és 7 Celsius-fok között alakul. Azonban a kezdetben még kevésbé felhős északkeleti tájakon néhol gyenge fagy is előfordulhat.

Szaharai por és 18 fok

Vasárnap napközben közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, azonban a délutáni órákban egy hosszabb időszakban is szakadozottabbá, illetve vékonyabbá válhat a felhőtakaró, ezáltal több órára is kisüthet a nap, de ez szűrt napsütést és nem zavartalan napsütést eredményez. A délelőtti órákban, illetve a kora délutáni órákig helyenként fordulhat elő eső, zápor, utána pedig szórványosan alakulhat ki csapadék. De jelentős mennyiség még az esti órákig nem fog hullani. A délkeleti szél nagyobb területen megélénkül, elsősorban a Dunántúlon erős lökések is lehetnek. A hőmérséklet délután pedig általában 14 és 18 Celsius-fok között alakul, a délnyugati-déli területeken ennél pár fokkal melegebb lehet az idő, míg az északkeleti tájakon ennél hűvösebb is maradhat a levegő.

A szaharai por dél felől érkezik: ahogy a ciklon felrántja a meleg levegőt, nagy mennyiségű por érkezik főként a holnap délutáni, illetve esti órákban.

A következő napokban, a jövő hét elején a hullámzó front kelet felé vonul, ezáltal főként a keleti országrészben várható hétfőn, illetve kedden nagyobb mennyiségű csapadék, majd a front elvonultával megnyugszik az idő, csak helyenként fordulhat elő eső-zápor, de kedden még néhol zivatar is kialakulhat, elsősorban a délkeleti részeken. A hőmérséklet főleg a vasárnapihoz képest több fokkal visszaesik, de még így is az ország döntő részén a sokéves átlag felett alakulnak majd a maximumok – számolt be a HungaroMet.