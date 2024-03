Döbbenetes képeken a leégett Hotel Silvanus

„Borzasztó órákon vagyunk túl! Hálát adunk, hogy személyi sérülés nem történt” – ezzel kezdte közösségi oldalán megosztott bejegyzését a Hotel Silvanus vezetősége, emellett pedig közölték, hogy a tüzet sikeresen megállították a tűzoltók.

„Köszönjük a kitartó és fáradhatatlan munkát a tűzoltóságnak és minden egységnek (katasztrófavédelem, mentők, rendőrség, önkéntesek) egyaránt, továbbá a helyi vendéglátók és szállodák önzetlen és feltétel nélküli segítségét” – tették hozzá a bejegyzésben, melyhez több képet is csatoltak a leégett hotelszobákról.

Több vízsugárral oltottak

Ahogy arról az Index is beszámolt, szombaton délelőtt tűz keletkezett egy visegrádi hotelben. A Panoráma útra riasztották a tűzoltókat.

A lángok a tetőszerkezetre is átcsaptak helyenként – mondta Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, hozzátéve: a tűzoltók a legmagasabb riasztási fokozatnak megfelelő erőkkel, több vízsugárral oltottak, és igyekeztek megakadályozni a tűz továbbterjedését.

A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett szentendrei, esztergomi és fővárosi hivatásos, valamint szentendrei, szigetmonostori, visegrádi és leányfalvi önkéntes tűzoltók vonultak ki a tűzesethez.

A TŰZ MINTEGY 200-300 NÉGYZETMÉTERES RÉSZT ÉRINTETT A HOTELEN BELÜL, A SZÁLLODÁBAN KÖRÜLBELÜL 230 EMBER TARTÓZKODOTT.

Három mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Megkerestük az Országos Mentőszolgálatot is, akik beszámoltak arról, hogy három mentőhelikopter és számos mentőautó érkezett a helyszínre, valamint hogy az épületet elhagyók számára a katasztrófavédelem segítségével egy Volán-buszt biztosítottak melegedési lehetőségként.

Az épületből mindenkit kimenekítettek, és egyelőre sérültet sem kellett ellátniuk.

Helyszíni tudósítónk beszámolt róla, hogy a bevezető út már le van zárva, és a tűzoltók jelenleg is vizsgálódnak, önkéntes tűzoltók is a helyszínen vannak. Az út addig zárva is marad, amíg ezzel nem végeznek. A rendőrségtől azt az információt kaptuk, hogy nem maradt senki az épületben, egyúttal ők is megerősítették, hogy nincs sérültje az incidensnek.

100 tűzoltó segített, elektromos probléma okozhatta a tüzet

Kollégánknak a helyszínen Némethy Zita, a Pest vármegyei tűzoltóság helyettes szóvivője elmondta, hogy 25 gépjárműfecskendővel mintegy 100 tűzoltó próbálta megakadályozni a lángok továbbterjedését.

A tűzoltói munka befejezése után utómunkálatokat végeznek, és átvizsgálják, átszellőztetik az épületet. A tűz keletkezési okát is vizsgálják majd.

Mint ismert, a hotel igazgatója, Pintér Róbert azt mondta: a tüzet valószínűleg elektromos probléma okozta.