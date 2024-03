Orbán Viktor: Tudomásul kell venni, hogy eljött az újrafelfegyverkezés ideje

Egy fölkavart helyzet volt az elmúlt időszakban, az előző köztársasági elnök, Novák Katalin ugyanis a kegyelmi döntése miatt lemondott – mondta Orbán Viktor miniszerelnök az M1-nek adott exkluzív interjújában. A beszélgetést vasárnap délben vették fel.

Sulyok Tamás fölkészültsége, szaktudása, tekintélye vitán felül áll

– fogalmazott a kormányfő a vasárnap délután beiktatott új köztársasági elnökről. „Nekem az a kitüntetés adatott meg, hogy mind a hét köztársasági elnökkel dolgozhattam miniszterelnökként is.” Mint mondta, Novák Katalin távozott a kegyelmi ügy miatt, ezért most egy stabil, nyugodt, kiszámítható elnök – aki a nyugalmát át tudja adni mindannyiunknak – képes leginkább Magyarország érdekét szolgálni.

Elmondta, az elnök személyét a parlament választja, a jobboldaliak csak jelölnek. „Ugyanez a lehetőség egyébként a baloldal számára is fönnáll, mert a kisebbségben lévő képviselők is jelölhetnek köztársasági elnököt, de ez alkalommal ők ezzel a lehetőséggel nem éltek. Így lett Sulyok Tamás a magyar parlamenti képviselők által jelölt és a magyar parlamenti képviselők által megválasztott elnök, és miután a képviselőket a nép választja, így áttételen keresztül ugyan, de ő a nép által is megválasztott” – fogalmazott. A köztársasági elnököt ért támadásokkal kapcsolatban csak úgy fogalmazott: „Ez Magyarország”.

„Magyarország egy különleges hely”

Szóba került a beszélgetésben Orbán Viktor nemrég tett amerikai utazása is, amellyel kapcsolatban elmondta, Donald Trump hívta meg őt.

Ő volt hosszú idő után az első olyan elnök, akinek az ideje alatt nem indult háború. Az elnöki működéséből tudjuk, hogy ő a béke embere, és most sem rejti véka alá a véleményét, világosan megmondta, hogy az a célja, hogy békét teremtsen az orosz–ukrán háborúban, mi sem szeretnénk mást, mint békét és tűzszünetet, ennek a lassan végtelenbe nyúló háborúnak a mielőbbi lezárását

– fogalmazott Orbán Viktor a volt amerikai elnökről. Hozzátette, hogy Donald Trumpnak részletes tervei vannak arra, hogy békét teremtsenek Ukrajnában, ezek pedig nagyban megegyeznek a magyar kormány terveivel.

Úgy tekintenek Magyarországra Amerikában, mint egy különleges helyre. Azért tisztelik Magyarországot az Egyesült Államokban, mert ez Európa legbiztonságosabb országa

– fogalmazott. Hozzátette, itt az áldozatok és a rendőrök, nem pedig a bűnözők jogairól beszélnek. Hozzátette, „az, hogy Magyarország a családi értékek mellett kiáll, miközben mindenki az LMBTQ-s bolondságokról beszél egész Nyugat-Európában, és az alkotmányban védjük a családi értékeket, ez Amerikában tisztelet vált ki”.

Öreg csataló

Orbán szerint az amerikaiak respektálják a teljesítményt meg a tapasztalatot.

Én azért elég öreg csataló vagyok. Idősebb George Bush óta minden amerikai elnökkel személyesen találkoztam

– fogalmazott. A kormányfő szerint az amerikaiak értik, hogy a kormányuk olyan dolgokat vár el Magyarországtól, amiket nem akar és nem is tud teljesíteni.

Azt várják el, hogy mi is támogassuk az LMBTQ-jogokat, meg ezt az egész fölkavarodott tarka együttélésiforma-rendszert, amit ők úgy szeretnek, de mi a családban hiszünk

– fogalmazott, hozzátéve, hogy emiatt le akarják váltani a kormányzatot. Az amerikai kormányzat nyíltan pénzt ad a baloldalnak, hogy leváltsák a hatalmat, de „mi szövetségesek vagyunk, nem szolgák” – fogalmazott.

Egy húron pendülnek

Biden korábbi kijelentésével – miszerint egy diktatórikus politikát akar létrehozni Orbán Viktor Magyarországon – kapcsolatban azt mondta: „a mostani amerikai elnök beszédeit a pontosság szempontjából nem szabad túl komolyan venni”. Hozzátette, hogy szerinte „ma az amerikai demokrata kormányzat és az amerikai vezetés egy húron pendülnek. Donald Trump békepárti, Magyarország békepárti. Mindennek a mélyén ez a különbség húzódik meg”.

Elmondta, Donald Trump egy fillért sem fog adni az ukrán–orosz háborúba. Véleménye szerint ha Amerika nem ad pénzt, az európaiak egymagukban képtelenek finanszírozni ezt a háborút, és „akkor ennek a háborúnak vége van”. „Donald Trump ugyan még nem az Egyesült Államok elnöke, de pártja az amerikai törvényhozásban megakadályozza, hogy a demokraták pénzt pumpáljanak a háborúba” – mondta a kormányfő. Donald Trump korábbi kijelentésével kapcsolatban arról beszélt: „ő nem akarja finanszírozni az európaiak helyett Európa biztonságát. Ha az európaiak félnek, akkor fizessenek, vagy építsenek hadsereget”.

Tudomásul kell venni, hogy eljött az újrafelfegyverkezés ideje. Kell rendelkezni saját hadsereggel, saját eszközökkel. Képesnek kell lennünk arra, hogy megvédjük a saját hazánkat

– fogalmazott. Szerinte az orosz–ukrán háború bebizonyította, hogy ezt nem lehet elsunnyogni.

A találkozóról elmondta, ez egy családi meghívás is volt egyben. Trumpnak szlovén felesége van, vele is találkoztak, illetve ott volt a feleségének az édesapja is.

(Borítókép: Orbán Viktor interjút ad az M1-nek a Karmelita kolostorban 2024. március 10-én. Fotó: Benko Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)