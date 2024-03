Nagy fordulat előtt az egészségügy: ugrásra készen állnak a magánrendelők

Most elég sok szabályozás átalakul, például egyelőre nem lehet tudni, hogy mi lesz a foglalkozás-egészségügy sorsa, az ügyfelek az érintett Primus tagokat is bombázzák a kérdéseikkel, amire egyenlőre nincsenek válaszok - jelezte az Economx-nak adott interjúban Lancz Róbert, a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesületének (Primus) elnöke, aki a Doktor24 vezérigazgatója is.