Több mint ötmillió magyar kapja kézhez péntektől az értesítést, nagy baj lehet, ha nem foglalkozik vele

Új opcióval rukkolt elő hétfőtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Hétfőtől ugyanis a NAV mobilapplikációján keresztül is befizethetik az ügyfelek a gépjárműadót, amelyet idéntől már egy alkalommal, április 15-ig kell rendezni az eddigi kettő helyett, ám van lehetőség részletfizetést kérni. A NAV vezetése hétfőn mutatta be, hogy az applikáción keresztül mindössze 2-3 perc alatt igényelhető a lehetőség, hogy a gépjárműadót öt részletben fizethesse be az adózó. Az applikáció erről visszajelzést küld, és nyomon is követhető rajta a részletek befizetése.

Milliók kapnak értesítést

A NAV sajtóeseményén elhangzott, hogy március 15-étől 5,6 millió magánszemély, őstermelő, egyéni vállalkozó kapja meg személyijövedelemadó-bevallásának tervezetét, amelyet az eSZJA-oldalon tekinthetnek meg az ügyfélkapuval rendelkezők. A bevallás ugyanakkor kérhető postai úton is. Azonban fontos kiemelni, hogy a bevallásból több olyan tétel is hiányozhat, amelynek feltüntetése az adózó érdeke is. Ilyen például az ingatlan-bérbeadás vagy az ingóságértékesítés, továbbá az egyéni vállalkozói, őstermelői tevékenység.

Nem jó, ha titkolózunk

Az ingatlanok esetében érdemes minél hamarabb rendezni ezeket a tételeket, hiszen a NAV pontos adatokra lát rá az ingatlannyilvántartásban, amelyeket össze is vet a bevallásokkal. 2023-ban például 8500 magánszemélyt találtak a kockázatelemzők, akik „elfelejtették” feltüntetni az ebből származó jövedelmüket, nem vallottak be adót.

Összesen az ellenőrzések után még további 1,3 milliárd forintnyi adót vallottak be az érintettek.

Van, aki feladta postán a drogot

Szó esett a NAV tájékoztatóján a csomagküldésekről is. A hatóság havonta átlagosan mintegy 6 millió e-kereskedelmi küldemény vámkezelését végzi el, tavaly év végén, az ünnepek közeledtével ez a szám elérte a 9 milliót is. Ezeknek viszont csak kis része érkezik magyar címekre, a jelentős részük Lengyelországba és további EU-tagállamokba áramlik, ám az unióba való „beléptetésüket”, azaz átvizsgálásukat a NAV végzi.

Ezek alapján jelentős mennyiségű jogellenes terméket szűrtek már ki a nyomozók: elsősorban hamis sportmárkák, táskák, órák, gyermekjátékok kerülnek elő a csomagokból, de nem egyszer előfordult olyan is, hogy valaki drogot postázott.