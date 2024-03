Nem folyósítja a hitelét az OTP Bank azoknak a vevőknek, akik a XIII. kerületi Duna Terasz Grande lakóparkban vásároltak lakást, de a beruházó Duna Terasz Grande Kft. (DTG) és a kivitelező KÉSZ Zrt. vitája miatt nem tudnak beköltözni ingatlanjukba – tudta meg a 24.hu.

A portál cikke szerint a vevők ugyan rendelkeznek egy, a DTG által kibocsátott nyilatkozattal, amely értelmében, ha azt aláírják, akkor megkapják a társasház megalapításáról szóló értesítőt, majd hamarosan rákerül a nevük a tulajdoni lapra. Ugyanakkor 30 napos teljesítési határidővel kapnak egy fizetési felszólítást is az utolsó vételárrészlet befizetéséről.

A probléma ezzel az, hogy sok vevőnek az utolsó részletet az OTP lakáshitele biztosítja, a bank viszont leállította a hitel folyósítását.

Az OTP hitelfolyósítási stopja azért is lényeges, mert ha a vevők esetleg kénytelenek valamilyen másik megoldást választani, akkor az összes állami támogatást (csok, áfa-visszatérítés, illetékmentesség) elbuknák.

Az OTP a lap megkeresésére azt nyilatkozta: „amíg a fejlesztő és a kivitelező vitája miatt nincs birtokbavételi engedély a hitelek fedezetéül szolgáló ingatlanokra, a tisztázatlan jogi helyzet miatt a hitelező jelzálogjoga bizonytalan, és ezért, amíg ez nem tisztázódik, a bank jogos érdekét szem előtt tartva nem folyósítja a hiteleket”.

A leendő lakók egy csoportja korábban egy demonstrációt is tartott a kivitelezés helyszínén, ahová a a két cég képviselőit is meghívták. A tüntetésen az Index stábja is jelen volt. A tüntetés után pár nappal a kivitelező KÉSZ Építő Zrt. lapunknak eljuttatott közleményében azt írta, hogy lakhatási támogatást nyújt a Duna Terasz Grande lakópark vevőinek.