Segítséget kaphatnak a Duna Terasz Grande bajba jutott lakói

Emiatt nemrégiben a leendő lakók egy csoportja már tüntetést is szervezett a kivitelezés helyszínére, ahova a két cég képviselőit is elhívták, hogy tájékoztatást adjanak a kialakult helyzetről. Az indulatoktól sem mentes demonstráción az Index stábja is jelen volt, az eseményről készült videónkat itt nézheti vissza.





Most úgy fest azonban, hogy a legnehezebb helyzetbe került családok közül néhányan talán fellélegezhetnek kicsit, a kivitelező KÉSZ Építő Zrt. lapunknak eljuttatott közleményében ugyanis azt írta, hogy lakhatási támogatást nyújt a Duna Terasz Grande lakópark vevőinek.

Erre nagy szüksége is van a bajba jutott családoknak, hiszen sokan már eladták a korábbi otthonukat, hogy ki tudják fizetni a lakásvásárláshoz szükséges önerőt, a beköltözés időpontjának csúszása miatt azonban hónapok óta albérletben kénytelenek lakni.

A KÉSZ Építő Zrt. a jelen helyzetre való tekintettel egy, a KÉSZ Csoport által fejlesztett új építésű budapesti lakóingatlanban jelentős kedvezménnyel rugalmas konstrukciójú lakásbérlési lehetőséget kíván biztosítani a legnehezebb helyzetbe sodródott vevőknek a Duna Terasz Grande lakásainak átadásáig. A KÉSZ Építő Zrt. haladéktalanul megkezdi a vevői igények felmérését, hogy a számukra legoptimálisabb konstrukció kerüljön kialakításra, és a legnehezebb helyzetbe kényszerülő lakók mihamarabb segítséget kaphassanak

– írta közleményében a cég.