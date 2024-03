Két álláshirdetést tett közzé a Nemzeti Választási Iroda mindössze három hónappal az önkormányzati és az európai parlamenti választások előtt: IT üzemeltetőt, valamint IT üzemeltetési csoportvezetőt keresnek.

Előbb vasárnap délután, majd hétfő reggel jelent meg egy-egy álláshirdetés a Profession.hu-n, amelyeket a Nemzeti Választási iroda adott fel – vette észre az rtl.hu.

Mint írták, a hétfőn megjelent hirdetésben az NVI IT üzemeltetőt keres határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyba, az V. kerületi, Alkotmány utcai központjába. Fő feladatai közé tartozik többek között az NVI informatikai eszközeinek heti 7 nap, napi 24 órás üzemeltetése, valamint a Microsoft szoftverek telepítése, felügyelete, és üzemeltetése.

A megfelelő jelöltnek magyar állampolgárnak, büntetlen előéletűnek kell lennie, és szakirányú felsőfokú végzettséggel, speciális ismeretekkel és tapasztalattal kell rendelkeznie. Továbbá vagyonnyilatkozattételi eljárásnak és nemzetbiztonsági ellenőrzésnek is alá kell magát vetnie.

A vasárnap feladott álláshirdetésben IT üzemeltetési csoportvezetőt keresnek, szintén határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyba, hosszú távú, biztos munkahelyet kínálva.

A jelentkezőre hasonló feladatok várnak mint a rendszergazdára, de az NVI informatikai üzemeltetési csoportjának szakmai vezetési feladatai is rá hárulnak. Az ideális jelentkező ismérvei is hasonlóak, és az alkalmazás feltételei is ugyanolyan szigorúak – tette hozzá a portál.

Az rtl.hu megkeresésére a Nemzeti Választási Iroda azt közölte, hogy „a betöltetlen IT munkatárs általános munkaerőpiaci fluktuációval érintett álláshelyre a toborzás folyamatos”.

Válaszukban arra is kitértek, hogy a két betöltetlen álláshely nem kulcsfontosságú a választások lebonyolítása szempontjából, „az NVI jogi és informatikai elnökhelyettese koordinálásával az informatikai osztály biztonsággal el tudja látni feladatait”.

Továbbá azt is közölték, hogy az új munkatársak „az NVI irodai környezetének üzemeltetési részlegét hívatnak erősíteni, amely terület a választás előkészítését és lebonyolítását támogató informatikai alkalmazásoktól teljesen független”, hozzátéve, hogy már 2022. szeptemberében megkezdték az informatikai felkészülést az idei általános választásokra, a betöltetlen pozíciók ezt a munkát nem érintik.