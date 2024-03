Index-értesülés: Biró Marcell lesz a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója

Eldőlt a kérdés, amellyel az elmúlt hetekben több hazai sajtóorgánum, így az Index is foglalkozott: lapunk információi szerint Orbán Viktor miniszterelnök Biró Marcellt nevezi ki nemzetbiztonsági főtanácsadójának. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke csütörtöktől tölti be a tisztséget, egyik fő feladata az lesz, hogy segítségével Magyarország képes legyen a háborús kihívásokat hatékonyan kezelni.

Orbán Viktor miniszterelnök március 14-i hatállyal Biró Marcellt nevezi ki a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának – tudta meg az Index. Mint ismert, a Magyar Közlönyben a tisztség létrehozását úgy indokolták, hogy „a világméretű konfliktusok közepette hazánknak minden lehetséges eszközt és megoldást igénybe kell vennie, ami hozzájárul az ország és a magyar emberek biztonságának megőrzéséhez. Éppen ezért a nemzetbiztonsági szempontok szorosabb koordinációjára van szükség. Nemzetközi példákat alapul véve a törvénymódosítás egy olyan tisztséget hoz létre, amely képes arra, hogy Magyarország a háborús kihívásokat hatékonyan kezelje”.

Sietősen fogadták el

Az újonnan létrejövő tisztséggel lapunk február végén részletesen foglalkozott. Mint írtuk, a tisztség létrehozása gyorsan átment a magyar törvényhozáson, hiszen február 26-án, 11 óra 19 perckor nyújtotta be az Országgyűléshez a kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az egyes közszolgálattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, a parlament pedig még aznap, 16.30-kor megszavazta, hogy az indítványt kivételes tárgyalásban tárgyalják.

Így is történt, hiszen másnap 13 óra 5 perckor a képviselők 134 igennel, 51 ellenében és 10 tartózkodással el is fogadták a törvényjavaslatot.

„A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója a polgári nemzetbiztonsági és hírszerzési tevékenység, rendészeti, bűnmegelőzési, bűnügyi, közbiztonsági feladatok, valamint honvédelmi kérdések kapcsán tanácsával, illetve véleményével segíti a miniszterelnök, illetve a kormány tevékenységét és döntéseinek előkészítését” – összegezte a törvény a főtanácsadó jogkörét, amelyre egyébként számos nemzetközi példa van, több országban is van ilyen tisztség.

Az Egyesült Államok mindenkori elnökét például már 1953 óta segíti nemzetbiztonsági tanácsadó. Az elmúlt hetven évben összesen 31 nemzetbiztonsági tanácsadó fordult meg a Fehér Ház nyugati szárnyában található irodában, közöttük Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Colin Powell, Condoleezza Rice vagy napjainkban Jake Sullivan.

A Nemzetbiztonsági Iroda vezetője is megvan

Biró Marcell 2010-től számos vezetői pozíciót töltött be a magyar kormányban. 2018-tól a miniszterelnök mellett dolgozott közigazgatási államtitkárként, majd tanácsadója is volt. 2021 óta a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) elnöke is egyben. A főtanácsadónak kiemelt koordinációs feladata lesz a miniszterelnök munkájának segítésében a nemzetbiztonsággal összefüggő kérdésekben, valamint vezeti a Védelmi Tanács üléseit is.

A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának irányítása alá tartozik majd a Nemzetbiztonsági Iroda is, amelyet az Index információi szerint Porkoláb Imre dandártábornok, a Védelmi Innovációs Kutatóintézet vezetője irányít.

A terület vonatkozásában lesz még egy változás. Úgy tudjuk, Farkas Örs helyettes államtitkárból államtitkár lesz a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő területen. Ezt a pozíciót eddig Papp Károly töltötte be.

(Borítókép: Orbán Viktor és Biró Marcell. Fotó: Papajcsik Péter / Index, Soós Lajos / MTI)