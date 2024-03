Nem működik zökkenőmentesen az új szakrendelői időpontfoglalás

Tavaly ősszel kezdték tesztelni a Járóbeteg Irányítási Rendszert 90 szakrendelő részvételével, már akkor jelezték a kormányzat felé szakmai szervezetek, hogy az általános bevezetéshez nincsenek megfelelő feltételek, azonban a múlt héten a háziorvosoknak küldött belügyminisztériumi levél szerint a február végén megjelent rendeletnek megfelelően március elsejétől a praxisoknak át kell állnia a beutalóköteles ellátások online foglalására – tudta meg a Népszava.

Sok háziorvos arról tájékoztatta a lapot, hogy még várnak a betegellátáshoz használt szoftvereik tanúsítványára, csak ezt követően tudnak csatlakozni a rendszerhez. A pilotrendszerből kimaradt háziorvosok egyelőre ugyanazon a felületen tudnak időpontok között keresgélni, ahol a Covid-oltásra regisztrálták betegeiket, ami 5-10 perces böngészést jelent és van, hogy az adott ellátásra nincs kiajánlott időpont.

A Magyar Orvosi Kamara tiltakozását követően az államtitkársággal való egyeztetés után a tárca értesítése szerint azokkal bővül a rendszer, akiknél a technikai követelmények is megvalósulnak. Az OKFŐ azt közölte a lappal, hogy az átállás folyamatos a rendszerhez csatlakozók száma júliustól kell 300 rendelőben működtetni a JIR-t. „A vármegyei irányítókórházak kéthetente tájékoztatják majd a háziorvosokat azokról a szakrendelésekről, ahol van lehetőség digitális időpontfoglalásra”– ismertették.

Az elvárás szerint a szakrendelők kapacitásuk 30 százalékát kell ehhez biztosítani, azonban nem érdekeltek a kiajánlásban, mivel tartanak attól, hogy más területekről foglalók saját betegeik hátrányára túlterhelik a rendszert. Saját időpontfoglalójukon keresztül az ellátási területükhöz tartozó regisztráltak havi vagy 1,5 havi időpontmegnyitással közvetlenül tudnak foglalni meghatározott időablakban telefonon vagy személyesen.

A lap megjegyzi, aki nem jut időponthoz, az láthatatlan a rendszerben. Azaz nincs transzparens várólista. A Medicina 2000 Szakellátási Szövetség összesítése szerint 2019-ről 2023-ra átlagosan egy héttel, de egyes szakrendeléseknél három héttel is nyúltak a korábban sem rövid sorok. Most akár több hónapba is telhet mire valakit fogad kardiológus, endokrinológus, diabetológus, vagy bejut ultrahangvizsgálatra.