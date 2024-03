Magyar Péter ismét megszólalt: Mindenkinek szíve joga lejönni Gyurcsány Ferencről

Magyar Péter péntek délután jelentette be a budapesti rendezvényén, hogy pártot alapít, és hogy idővel a kormányzásban való részvételt sem zárnák ki.

Ezután ment be a Partizán stúdiójába, hogy interjút adjon. Gulyás Márton a hozzá címzett első kérdésében azt mondta, számára nem egyértelmű, hogy Magyar Péter most Orbán Viktor és pártja ellen szeretne győzni egy választáson, vagy pedig koalícióra akarna lépni velük.

Magyar erre elismerte, hogy ez nehéz kérdés, de azt leszögezte, hogy

a politikai status quót fel kell rúgni.

Majd azt mondta, ha nem is Orbán Viktor személyesen, de a körülötte levők a haszonélvezői a mostani rendszernek. Elmondta azt is, hogy a 2026-os választásra szeretnének létrehozni egy harmadik erőt, amely azt eredményezné, hogy a három politikai erő közül egyiknek sem lenne meg egyedül 50 százaléka a parlamentben a kormányalakításhoz, és így koalícióra kényszerülnének.

„Mindenkinek szíve joga lejönni Gyurcsány Ferencről”

Az ellenzékről beszélve kitért arra is, hogy szerinte a 2022-es vereség oka az volt, hogy „mindenki összegyurcsányozta magát”, és szerinte a mostani ellenzéki pártok nem is tudnak kikecmeregni ebből.

De mindenkinek szíve joga lejönni Gyurcsány Ferencről

– tette hozzá.

Arról, hogy a saját pártjának a potenciális támogatottságát sokan szóvá tették, és azt mondták, hogy ez csak egy sokadik gyenge párt lehet, azt mondta, megmosolyogja ezeket a kritikákat.

Megjegyezte azt is, hogy nem az ő személye az érdekes, hanem válságtünet az, hogy annyian támogatnák az ő pártját, mint amit a Medián kimutatott (hasonló válságtünetnek nevezte a Kutyapárt előretörését is). Kitért arra is, hogy a pénteki rendezvényén szerinte 50 ezren voltak, és köztük sok olyan fiatal is, akiket eddig senki sem tudott megszólítani (véleménye szerint ez volt a legnagyobb politikai rendezvény egész március 15-én).

Soha nem kötne koalíciót Gyurcsánnyal, de Orbánnal sem – közölte

Ezután a beszélgetés ismét visszakanyarodott arra, hogy Magyar Péter kivel kötne koalíciót, ha az általa vázolt helyzet előállni 2026-ban. Erre azt mondta: „Soha nem kötnék koalíciót Gyurcsány Ferenccel”. Majd a kérdésre, hogy ez esetben csak a Fidesz marad, azt mondta, személyesen Orbán Viktorral sem kötne koalíciót, mert szerinte neki már nem kellene miniszterelnöknek lennie, mert egy kormányfőnek se kellene nyolc évnél tovább az ország élén állnia.

Arra a kérdésre, hogy lenne-e miniszterelnöke az országnak, ismét azt mondta, hogy „ez még viccnek is rossz”, nem hiszi, hogy reális lenne. Szerinte reálisabb az, hogy ők – a megfelelő szakemberek segítségével – föl tudnak építeni egy mozgalmat.

Arról, hogy indulnak-e az idei önkormányzati választásról, nem adott konkrét választ, mindössze azt mondta:

Csapataink harcban állnak.

Mint mondta, az együttműködés miatt megkereste őket számos másik párt is, de szerinte az összes ilyen mögött Rogán Antal állt. A kérdésre, hogy komolyan vehető párt is kereste őt, azt mondta, hogy igen, és voltak olyan párttagok is ezekből, akik jelezték, hogy át akarnak lépni hozzájuk, de ő nem szeretné, ha ez megtörténne, mert csak olyan embereket válnak a mozgalmukba, akiknek eddig nem volt közük a politikához.

Beszélt arról is, hogy szeretnének elindulni az EP-választáson, de részleteket még nem mondott (csak annyit, hogy ő maga nem szeretne EP-képviselő lenni).

Főpolgármesterek?

Azt is hozzátette, hogy nemrég megtudta,

két főpolgármester-jelölt is szeretne vele beszélgetni.

Mint mondta, szerinte ez is jelzi azt, hogy Budapesten tényezők lehetnek a mozgalmával. Hozzátette azt is, hogy jelenleg (többek közt) Karácsony Gergelyről és Szentkirályi Alexandráról lehet biztosan tudni, hogy indulnak, de ő egyiküket sem szeretné támogatni. Később – arra a kérdésre, hogy önmagát eltudná-e képzelni főpolgármester-jelöltként – először csak viccelődött, majd azt mondta, hogy nem.

Mit üzen azoknak, akik szerint eddig a NER tagja volt?

Szóba került az is, hogy Magyar Péternek sokan szemére vetik azt, hogy szerintük ő maga a NER-hez tartozott, és ezért nem kritizálhatja jogosan őket.

Erre azt mondta, a Varga Judittal való házassága idején „volt egy négy-öt év valóban, amikor egy kicsit közelebb voltam a tűzhöz”, de nem tartja jogosnak azt, hogy a NER korábbi tagjának nevezik, mert szerinte nem lehet összehasonlítani az ő anyagi helyzetét a kormánypárti elit tagjainak anyagi helyzetével.

Azt is hozzátette, hogy amikor Brüsszelben diplomataként dolgozott, akkor is „egy senki” volt, „a több mint ezer diplomatából egy”, és szerinte nem tehetett volna semmit a kormánynak azon dolgai miatt, amelyek már akkor sem tetszettek neki.

Magyar Péter beszélt arról is, hogy a mozgalma most még „one-man show-nak” tekinthető, de idővel ezen szeretne változtatni, és keresik, állandóan tárgyal azokkal az emberekkel, akik hitelesek és részt vennének a mozgalmában.

Beszélt arról is, hogy a mostani rendezvény leginkább az öccse, a barátnője, az édesanyja segített megszervezeni, valamint „Néhány vállalkozó, akik pro bono” felajánlottak dolgokat ehhez (hogy kik ezek, azt nem nevezte meg).

Miben különbözik a többiektől?

Ezután volt egy vehemensebb rész az interjúban, ahol Magyar Péter kikérte magának, hogy olyan korábbi politikusokhoz, közéleti személyekhez hasonlítják, akik egy rövid ideig népszerűek voltak, majd eltűntek (Gulyás Márton itt példaként említette Bajnai Gordont, valamint a tanártüntetésekről ismert Pukli Istvánt).

Magyar erre azt mondta, az különbözteti meg tőlük, hogy nincs messiástudata, mire Gulyás azzal kontrázott, hogy a korábbiak is ugyanezt mondták magukról.

Ja, jó, hát akkor valszeg semmi nem különböztet meg

– mondta Magyar. Majd hozzátette, szerinte Márki-Zay Péterhez sem hasonlítható, mert neki semmi köze nem lehet Gyurcsány Ferenchez. Továbbá úgy látja, a fellépésével „meg tudta hekkelni” a NER rendszerét és a kormányzati propagandát.

Atombomba nem lesz

Ezután szóba került az a korábbi, Facebook-posztból származó ígérete, hogy Orbán Viktor évértékelője előtt azt ígérte, hogy a miniszterelnöknek is okoz némi problémát. Gulyás azt mondta, hogy szerinte ez nem történt meg, mire Magyar azzal válaszolt, hogy szerinte ez azért van így, mert teljesen egyedül küzd a kormányzat ellen.

Majd azt mondta, hiába várják tőle az atombombát, mert:

Nem az atombombáktól dől össze a NER.

Hozzátette, arra nem vállalkozik továbbra sem, hogy „mások gyávasága helyett” ő vigye el a balhét, és arra sem vállalkozik, hogy „húsz évre börtönbe menjen” hamis vádak miatt. De szerinte azok, akik ma kint voltak a rendezvényén, már nem is az atombombát várják tőle, hanem megértették azt, hogy nekik kell tenniük az országért.

Szakpolitikai kérdések, eutanázia, kegyelmi ügy és gyermekotthonok

Gulyás Márton azt is felvetette, hogy Magyar Péter pénteken ismertetett 12 pontja nagyon nagy átfedést mutat az ellenzéki pártok 2022-es választási programjával. Magyar erre azt mondta:

Pedig esküszöm, nem olvastam a 2022-es ellenzéki programot.

Beszélt arról, hogy szerinte a belga egészségügy sokkal jobb a magyarországinál, ezt saját példák alapján is láthatta Brüsszelben, amikor kórházba mentek a gyerekeivel. Szerinte ugyanez a helyzet a közoktatásnál is. Később szóba került az is, hogy támogatja-e az eutaniáziát. Erre azt mondta, leült beszélni Karsai Dániellel, és szerinte ez megvitatandó kérdés, de ő maga nem gondolkozott róla.

Ezután került szóba a kegyelmi ügy, és az, hogy méltánytalannak tartotta a Novák Katalin elleni támadásokat, a „lincselést”, ami a lemondáshoz társult. A bicskei pedofíliai esetről azt mondta, beszélt egy ügyésszel, aki elmondta neki, hogy a jogszabályi rendszer jó, de alul vannak finanszírozva az intézmények, és ez okoz problémákat.

Ki tudja, hogy még hány ilyen van?

– mondta a bicskei esetről, majd utalt arra, hogy nemcsak a gyermekotthonoknál vetődhet fel ez a kérdés, hanem például a pszichiátriákon, a kórházakban is méltánytalanul bánnak a betegekkel, és ezek is olyan válságtünetek, amelyekről beszélni kellene Magyarországról. Hozzátette, ő ezekről a kérdésekről szeretne majd beszélni politikusként.