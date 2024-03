„Az orosz–ukrán háború most ért a legveszélyesebb időszakához, most higgadtságra, józanságra van a legnagyobb szükség” – mondta a honvédelmi miniszter az MTI szerint a Mandiner.hu Reakció című podcastjában, amelyet pénteken tettek közzé. Beszélt arról is, hogy teljesen átfegyverzik a Honvédséget, amit történelmi változásnak nevezett.