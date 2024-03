Elfogták a présházakat kifosztó tolvajt

Egy 73 éves férfit letartóztatott a rendőrség, mert a gyanú szerint a Szent György-hegyen álló présházakba tört be, beköltözött, megette az ott talált élelmiszereket és lopott is a helyszínekről.

Több bejelentés is érkezett a rendőrségre idén március elején arról, hogy egy ismeretlen tettes a Szent György-hegyen présházakba tört be, vélhetően huzamosabb ideig ott tartózkodott, a talált élelmiszereket megette, és különböző tárgyakat is elvitt – közölte a rendőrség a honlapján.

A rendőrség gyanúját felkeltette egy, a korábbi években is hasonló bűncselekményeket elkövető 73 éves férfi, akit a rendőrök március 16-án elfogtak, majd őrizetbe vettek és gyanúsítottként hallgattak ki.

Az ügyészségen kezdeményezték a férfi letartóztatását. Ellene lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás.