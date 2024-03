Elemző Magyar Péterről: Az új politikai megváltó máris megbotlott, összevissza lövöldöz mindenkire

„Az, hogy vasárnap este óta a hírek Magyar Péter magánéletéről szólnak, és nem, mondjuk, a kegyelmi botrányról beszélünk, nem csupán neki, de az egész ellenzéknek is rossz” – jelentette ki Nagy Attila Tibor politikai elemző az Indexnek. A szakembert alapvetően Magyar Péter március 15-i zászlóbontása kapcsán kerestük meg, hogy értékelje az ott történteket, azonban az elmúlt napok eseményei nagyban befolyásolták beszélgetésünk fókuszát.

A politikai elemző szerint éppen ez a legnagyobb problémája az elmúlt hetekben hirtelen nagy népszerűségre szert tevő Magyarnak és újdonsült politikai mozgalmának, hogy a hírek már nem arról szólnak, hogy a hívására több tízezer embert tudott mozgósítani a nemzeti ünnep alkalmából szervezett zászlóbontó akciójára, hanem arról, hogy „volt-e asszonyverés, vagy nem volt asszonyverés”.

Egy kezdő politikusnál nagyon fontos, hogy minél több pozitív dolog kötődjön a nevéhez. Ha most mindenfajta negatív dolog kezd el kapcsolódni hozzá, akár igazak azok, akár nem, az elkezdi koptatni. Nála ez a kopás pedig nagyon gyorsan bekövetkezett

– jelentette ki Nagy Attila Tibor.

A politikai elemző úgy látja, ráadásul komoly hibát követett el Magyar Péter, amikor a magánéletéről szóló információkkal éppen ő hozakodott elő, és nem várta meg, amíg esetleg valamelyik NER-közeli médium tálalja azt.

Onnantól, hogy ő maga szellőztette meg a dolgot, a rendőrségi jelentés lényegét pedig nem a kormánypárti sajtó, hanem a HVG hozta nyilvánosságra, már nehéz arra hivatkoznia, hogy itt csupán a Fidesz lejárató akciójáról van szó.

– vélekedett az elemző.

Nagy Attila Tibor szerint Magyar Péter hitelességét az is jelentősen csökkenti, hogy egy szakmailag elismert újságírót, Dezső Andrást vádolta meg azzal, hogy „propagandista”. Szerinte azzal, hogy a munkáját végző újságírót és a mögötte álló médiumot megtámadta, és bűncselekmény elkövetésével vádolta meg, más ellenzéki orgánumok korábban meglévő szimpátiáját is elveszítette.

Az pedig, hogy azt állítja, olyan bizonyítékai vannak, amelyek arról szólnak, hogy az Orbán-kormány tagjai már korábban is tudtak Völner és Schadl üzelmeiről, valamint hogy a korábbi igazságügyi államtitkárt értesítették is volna arról, hogy lehallgatják, ez nekem már inkább a politikai nagyotmondás kategóriájába tartozik.

– mondta Nagy, aki szerint Magyar kijelentései egyre inkább vagdalkozásnak tűnnek.

Az elemző úgy látja, Magyar Péterben sokan egy új „politikai megváltót” láttak, de „máris megbotlott, és összevissza lövöldöz mindenkire”. Pedig az új politikai formációja szerinte tényleg veszélyes lehet a többi pártra nézve, mert abszolút uralják a megszólalásai a nyilvánosságot. Nem csupán a hasonló szavazói csoportra célzó szerveződések (Nagy szerint ilyen Vona Gábor, Jakab Péter, valamint Márki-Zay Péter pártja, és részben a Momentum is), amelyek egyszerre utasítják el a „régi ellenzéket” és a kormányoldalt, foghatják a fejüket miatta, hanem a Demokratikus Koalíció és az MSZP is, mert tőlük is elveszi a figyelmet.

Nagy Attila Tibor szerint ha a magánéleti botránya nem darálja be az elkövetkező hónapokban, és el tud indulni a júniusi európai parlamenti választáson egy már bejegyzett párttal, akkor lehet esélye a mandátumszerzésre. Ha viszont nem tudja egy közelgő választáson sikeresen megmérettetni magát, a botrányai pedig folytatódnak, akkor az egy súlyos kudarc lesz számára.