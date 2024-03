Meghalt a magyar sztárok egyik kedvenc fodrásza

A sztárfodrász halálhírét elsőként Tolvai Renáta énekesnő osztotta meg a közösségi oldalán. A Bors információi szerint Szabó Renáta a hazai sztárokkal dolgozott együtt fodrászként és időnként stylistként is.

A nő reNDSZERESEN KAPOTT MEGBÍZÁSOKAT A TV2-TŐL, DE KÜLFÖLDÖN IS JELENTŐS SIKEREKET ÉRT EL.

A lap úgy tudja, hogy többek között Marics Petivel és Radics Gigivel is együtt dolgozott, emellett olyan műsorokban is közreműködött fodrászként, mint a Sztárban sztár vagy a Next Top Model Hungary. Előfordult, hogy olyan világsztárok frizuráját is elkészítette, mint Plácido Domingo.

Szabó Renáta sokáig Szombathelyen élt, majd húszéves pályakezdőként Hollandiában próbált szerencsét, ahol összesen hat évig dolgozott fodrászként. Az Amsterdam Fashion Weeken is részt vett 2018-ban – közölte a Fodrászinfó.