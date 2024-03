Már csak a versenysportolók kaphatnak felmentést mindennapos testnevelésórák alól

Eddig szinte bármilyen iskolán kívüli sportfoglalkozással, akár még néptánccal is ki lehetett váltani heti két testnevelésórát, hogy a tanulók pihenhessenek egy kicsit. Egy törvénymódosítási javaslat szerint ezt már csak a versenysportolók tehetnék meg, ők is olyan feltételekkel, hogy szinte lehetetlen lesz kivitelezni.

Több mint tíz éve vezették be az iskolákban a mindennapos mozgást, és most egy új törvénytervezet még szigorúbbá tenné a sportolási kötelezettséget a diákok számára. Eddig felmentést kaphattak azok, akik iskola után sportoltak, ezentúl viszont már csak azok hagyhatnák ki testnevelésórákat, akik versenysportolók.

Turcsik Viktor, a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy „vannak olyan tanulóink, akik versenyszerűen sportolnak, és ők igénybe veszik azt a lehetőséget, hogy heti kettő testnevelésórán nincsenek bent. (…) Vannak olyanok, akik valóban versenysportolók, és vannak olyanok, akik valamilyen igazolással valahol sportolnak.”

A törvénymódosítási javaslat szerint a jövőben már csak a versenysportolók hagyhatnák ki a heti két kötelező testnevelést, amelyet iskolán kívül sporttal váltanának ki,

DE AZT IS CSAK AKKOR, HA AZ EDZÉS EGYBEESIK A TESTNEVELÉSÓRA IDŐPONTJÁVAL.

Iskolai sportkörök és sportszervezetek igazolását nem fogadhatják majd el az oktatási intézmények.

Petíció indult a javaslat ellen

A Szülői Hang már fel is emelte a hangját a javaslat ellen, hiszen szerintük már eddig is eléggé le voltak terhelve a diákok, hát még ha plusz két órát a nyakukba varrnának. Petíciót indítottak, hogy a már amúgy is túlterhelt diákok ne kapjanak még pluszterheket.

A Szülői Hang Közösség képviselője, Miklós György szerint

a gyerekeket több mint negyven órában dolgoztatjuk az iskolában gyakorlatilag, és ehhez képest vállalnak még ők valamilyen sportolást, amivel maguknak is jót tesznek, meg azt gondolom, mindannyiunknak. Akkor ezek után miért akarjuk ezt az apró, kis kedvezményt elvenni?

Fábián Dóra házigyermekorvos szerint a szabadidő és a pihenés legalább annyira fontos egy gyerek életében, mint a testmozgás.

Vannak nagyon aktív gyermekek, akiket gyakorlatilag nem lehet lefárasztani, és vannak gyerekek, akik a heti öt testnevelés alól is próbáltak kibújni olyan igazolással, ami mögött esetleg nem is volt sportfoglalkozás

– mondta a gyerekorvos. Szerinte akik rendszeresen sportolnak, azok folytonos időhiányban szenvednek.

A Szülői Hang petícióját eddig több mint hatszázan írták alá. A Belügyminisztérium azt mondta, hogy

a tanulók fittségi adatai a koronavírus-járvány óta folyamatosan romlottak, és bár az eredmények újra elkezdtek javulni, nem érik el a járvány előtti szintet, ezért szükséges a beavatkozás

– írták az RTL Híradó megkeresésére.