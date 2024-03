Üres ingatlanokra vadászik a Fővárosi Lakásügynökség

Súlyos lakhatási válság van, Budapest pedig élen jár az ingatlanár-emelkedésekben. A lakhatási helyzet javításához a célokat már korábban megfogalmazták, most azonban az eszközöket is hozzárendelik – mondta sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely főpolgármester, akinek már a 2019-es választási programjában is szerepelt a városfejlesztési stratégia részeként.

A hajléktalanság elleni küzdelem egyik fontos elemének nevezte, hogy a lakásszektorban növeljék az önkormányzati bérlakások arányát. Ehhez viszont az kell, hogy be tudják vonni a magántulajdonú, de üresen álló lakásállományt is. Karácsony Gergely közpolitikai célként jelölte meg a hajléktalanságból kitörés támogatását, illetve a hajléktalanná válás megelőzését. (Ez utóbbit szolgálja a fővárosi rezsitámogatás.)

Jelentkezni is lehet

Hamarosan megnyílnak azok az uniós pénzcsapok, amelyek segítségével az elmúlt évtizedek legnagyobb lakhatási programját hajthatja végre Budapest vezetése. A most útjára indított Fővárosi Lakásügynökség a magánszemélyek birtokában lévő lakásállomány rejtett tartalékát szeretné újraaktiválni.

Egyszerre van jelen a pazarlás és hiány a lakáspiacon,

ennek orvoslására a mai naptól kampányt indítanak. Kovács Vera, a Fővárosi Lakásügynökség igazgatója jelezte, szervezetük nemcsak kezeli és bérbe adja a felajánlott lakóingatlanokat, de a tulajdonosaitól át is vállalja a kiadással járó összes kockázatot.

Már a mai naptól lehet jelentkezni a lakasugynokseg.budapest.hu oldalon azoknak, akik tennének ilyen felajánlást. A magántulajdonú lakások mellett a projektbe bevonnak olyan fővárosi tulajdonú, többnyire üresen álló, nem lakáscélra kialakított épületeket is, mint amilyen az egyik újpesti, korábban oktatási célt szolgáló ingatlan. Ezeknek a funkcióváltó felújítását EU-s pályázati forrásból valósítanák meg.

Az AHA Budapest projekt 2 milliárd forintjából egyebek mellett a lakásügynökség szoftveres hátterét finanszíroznák, magának az ingatlankezelő funkciónak a költségét (pl. bérköltségek) pedig a főváros vállalja magára.

A lakásügynökségnél egyelőre még készül az az ajánlat, amivel a kerületi önkormányzatokat, illetve cégeket, vállalkozásokat szólítanák meg.

A budapesti lakásügynökség elindítását még 2021-ben tervezte a főváros vezetése. A lakhatási modellprogramok kidolgozásával és működtetésével az Utcáról Lakásba! Egyesületet bízták meg. A ma elindult program vezetőjének is az ULE-t irányító Kovács Verát kérték fel.

(Borítókép: Németh Kata / Index)