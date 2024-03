A Mi Hazánk szerint a Fidesz támogatja a szabadkőművéseket

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke szerint a Fidesz-kormány az adófizetők pénzéből támogatja a szabadkőműveseket. A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy a Napraforgó páholy honlapjának „Támogatóink" részénél most is látható a Bethlen Gábor Alap és a Nemzeti Együttműködési Alap logója.

A Mi Hazánk mozgalom közleménye szerint szabadkőműves páholyt támogat a Fidesz-kormány az adófizetők pénzéből. Mint közölték,

a Napraforgó páholy a Nemzeti Együttműködési Alapból is pénzt kap arra, hogy átláthatatlan, titkos működését tudja finanszírozni.

A Napraforgó páholy honlap főoldalának alján a „Támogatóink″ rovatban most is látható a Bethlen Gábor Alap és a Nemzeti Együttműködési Alap logója – hívta fel a figyelmet az Országgyűlésben Novák Előd egy azonnali kérdésben.

A Mi Hazánk alelnöke szerint a sötét múltú szabadkőművességet inkább – L. Simon László leváltásához hasonlóan – ki kellene szorítani a magyar közéletből. A nemzetbiztonsági kockázatot jelentő páholyok a jelek szerint mégis olyan befolyást szereztek a kormányzatban, ami nemzetközi viszonylatban is kirívó szégyen – mondta.

Felidézte azt is, hogy a Vatikán épp néhány hónapja adta ki állásfoglalását, miszerint súlyos bűn szabadkőművesnek lenni.

Mint Novák mondta: Szakács Árpád kiadásában Raffay Ernő történész levéltári források alapján mintegy 10 kötetben mutatta be, hogy Magyarország trianoni szétdarabolásában első számú felelősségük van a szabadkőműveseknek. A legsötétebb múltú szervezet szélsőséges francia közreműködéssel hozta létre a Napraforgó páholyt, amelyet már a magyar kulturális igazgatás is finanszíroz. A nemzetközi szabadkőművesség most a globális világrend kialakulásáért tevékenykedik, mások mellett a migrációt népszerűsíti.

Orbán Balázs reagált a felvetésekre

Novák Előd többek között arra kíváncsi, hogy: igaz-e, hogy Schmidt Mária (a Fidesz egyik fő ideológusa) a Napraforgó páholy vezetője? Ha nem, akkor ki ennek a kormányzat által támogatott szabadkőműves páholynak a képviselője? Milyen jogi személy áll a Napraforgó páholy mögött? A címükre bejegyzett Magyarországi Nagyoriens Jászi Oszkár Páholy Egyesület mennyi állami támogatást kapott? – tette fel a kérdéseket.

Közleményük szerint Orbán Viktor tavaly Novák Előd egy írásbeli kérdésére nem is tagadta, hogy ő a világuralmi háttérszervezetek négyfős magyar delegációjának egyik tagja volt még a Liberális Internacionálé alelnökeként, de számos kérdést megválaszolatlanul hagyott a kormányfő akkor.

Novák Elődnek Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója válaszolt. A nemzetközi szervezetekben való magyar kormányzati részvételt illetően úgy fogalmazott: „Magyarország számára a szélsőjobboldal, aminek Ön is képviselője, még sosem tudott olyan külpolitikát biztosítani, ami az ország fennmaradását szolgálta volna. Mi azon is dolgozunk, hogy ez így legyen továbbra is, Önök ne jussanak hatalmi pozícióba" – hangsúlyozta.