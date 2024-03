Visszavonhatják az egykori molesztáló pap önkormányzati kitüntetését

Őrsi Gergely, Budapest II. kerületének polgármestere ígéretet tett arra, hogy megteszi a szükséges lépéseket annak az egykori pap díjának a visszavonása érdekében, aki molesztálta az akkor még gyermek Pető Attilát. Az áldozat azzal vált országosan ismertté, hogy amikor tisztázta volna a molesztálást, őt perelték be. Azóta is elkötelezett a gyermekvédelemben, a kegyelmi-ügy kirobbanása óta több akcióban is részt vett.