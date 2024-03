Nyugdíjak tekintetében is az uniós lista végén kullogunk

Ahogy arról nemrég beszámoltunk az Indexen, több mint 900 ezer magyar nyugdíjas él a létminimum alatt ma Magyarországon, hiába az évenként kétszeri korrekció és a tizenharmadik havi juttatás. Ezekkel együtt is egyre romlik a helyzet, hiszen a nyugdíjak vásárlóértékét tekintve

az Európai Unió összesítésében a 19. helyről a 24. helyre csúsztunk vissza.

Ezzel már csak Horvátországban, Bulgáriában és Romániában rosszabb a helyzet, míg a legjobban a Benelux államok és a skandináv országok állnak.

Még annak ellenére is a lista végén kullog Magyarország, hogy rajtunk kívül az EU tagállamaiban a nyugdíjakat egészségbiztosítási járulék és adók is terhelik, nálunk pedig nettó összegekről beszélünk. 2004-ben még Lengyelországgal és Szlovákiával volt egyenértékű a magyar nyugdíj, míg a románnál háromszor többet ért. 2020-ra a lengyelek és a szlovákok is bőven lehagytak minket, a cseheket már szinte nem is látjuk, és Románia pedig ott liheg a nyakunkban.

A magyar nyugdíjrendszerben a nyugdíjasok helyzete nem lehet jobb, mint általában az ország gazdasági helyzete. Ha a GDP szempontjából Magyarország a 27 uniós tagállamból valahol a 21–22. helyen áll, akkor a nyugdíjhelyzet sem lehet jobb

– mondta a Fókusznak Farkas András nyugdíjszakértő. 2004-ben az átlagnyugdíj 61 ezer forint volt, mára ez több mint 230 ezerre nőtt, viszont az infláció ennek a jó részét felzabálta, a maradék pedig épphogy a létminimumhoz elég – már ha elég. Megkérdezett nyugdíjasok szerint a 300–350 ezer már kielégítőbb szám lenne, „és akkor még nem szálltam el” – véli egyikük.

A medián még ennél is rosszabb számot mutat, hiszen az átlagot néhány nagyon magas nyugdíj felfelé húzza. A medián jelenleg Magyarországon 205 900 forint. Aki idén megy nyugdíjba, még szerencsés is, hiszen 14,2 százalékkal magasabb nyugdíjat kap az országos átlagkereset alapján.

A nyugdíjas minél régebb óta van nyugdíjban, annál szegényebbnek számít, annál jobban elszegényedik

– nyilatkozta egy szakértő.

Miben más Európa többi része?

Egy német nyugdíjas szerint az ő ismeretségi körében az átlagnyugdíj 1200 euró (472 800 forint), de aki kiemelkedő pozícióban dolgozott, annak a 2-3000 eurós (788 000 forint–1 182 000 forint) nyugdíj is járhat. Emellett ha kevésnek érzi a nyugdíját és nem jön ki belőle, akkor bemehet a városházára lakhatási támogatásért szinte bárki, amely akár 500 euró (197 000 forint) is lehet, így pedig már gond nélkül meg tudnak élni.

A szakértő szerint nem véletlenül vándorolnak ki Ausztriába a magyarok, hiszen a bérek két-háromszorosát is megkereshetik egy-egy jó munkával, míg a nyugdíj is a magyarországi másfél-kétszerese minimum.

Itthon ezt úgy lehetne korrigálni, ha a béremelést nem az inflációhoz kéne viszonyítani és az átlagbérhez kötni, hiszen a bruttó 266 800 forintos minimálbér nettója kevesebb, mint az átlagnyugdíj, de még a mediánnál is kisebb összeg marad.

Farkas szerint a skandináv országok és a Benelux államok nyugdíjrendszere egy sokkal élhetőbb modell.

Ami hozzánk közel áll és esetleg mintául szolgálhat bármilyen nyugdíjreform-intézkedés kapcsán, amire van esély, az a német és az osztrák rendszer

– véli a szakértő. Ott akár egymillió forintot is megkaphatnak a nyugdíjasok, abból pedig már nem akkora gond, hogy hó végén a villanyszámlát fizessék be vagy kenyeret vegyenek a sarki közértben.

