„A két cég vitájára családok fognak rámenni!”

Hónapok óta nem tud beköltözni több mint ezer ember Budapest legnagyobb lakóparkjába a beruházó és a kivitelező között kialakult elszámolási vita miatt. Emiatt március elején a lakástulajdonosok egy csoportja már tüntetést is szervezett a kivitelezés helyszínére, ahová a két cég képviselőit is elhívták. Mivel azonban a felek azóta sem tudtak megállapodni egymással, ezért a leendő lakók most a kivitelező KÉSZ Csoport irodája előtt tartottak újabb demonstrációt.