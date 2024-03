Orbán Viktor miniszterelnök ezúttal is a Kossuth rádiónak adott interjúval kezdte a péntek reggelt. A kormányfő Brüsszelből, a jelenleg zajló EU-csúcsról jelentkezett be. A beszélgetés a brüsszeli események köré épült, de szóba került többek között az orosz–ukrán-háború és a budapesti főpolgármester-választás.

Orbán Viktor az interjú elején Ukrajna támogatásáról beszélt. Úgy fogalmazott, hogy furcsa érzés Magyarországról Brüsszelbe jönni, mert itt háborús hangulat, logika és nyelvezet van, itt úgy beszélnek a politikusok, mintha háború lenne. A miniszterelnök kiemelte: Magyarország nem hadviselő fél,

ez nem egy futballmeccs, amikor drukkolni kell valakinek.

Orbán Viktor szerint a brüsszeli politikából a higgadtsághoz szükséges távolságtartás teljes mértékben hiányzik. „Mi nem állunk háborúval Oroszországgal” − tette hozzá. Az orosz–ukrán-háborúról szóló élő hírfolyamunkat egyébként itt találja.

A magyar kormányfő megdöbbentő ötletnek nevezte, hogy nyugati szárazföldi katonák állomásoznának Ukrajna területén. „Nem szabad elveszíteni a tájékozódási képességünket”.



Mint mondta, Nyugaton háborús spirálban vannak, ez úgy kezdődött, hogy először azt mondták, küldjünk sisakot, de fegyvert ne, ma viszont már küldünk azokat is, sőt, már arról is szó van, hogy küldjünk állomásozó katonákat is.

Ez a magyar fül számára megdöbbentő, úgy érzem magam, mintha egy másik galaxisba érkeztem volna, vigyázni kell, nehogy minket is beszippantson ezeknek az országoknak a pszichózisa

„Az a legriasztóbb, hogy ez két-három hónapja elképzelhetetlen lett volna, most hétköznapi eseménnyé válik” – mondta a miniszterelnök arra, hogy ő már egy éve figyelmeztetett, meddig hajlandóak elmenni a háborúban, hiszen most már a fegyverküldés mellett szárazföldi csapatok küldésétől is beszélnek nyugati vezetők. Orbán Viktor a német példát hozta fel, miszerint az elején a sisakküldés még gúny tárgya volt, ma már Moszkváig elérő rakétákat küldéséről van szó.

Az ami ma abszurd és elgondolhatatlan, az másnap már realitás. Ez nem egy videójáték, minden szónak súlya van, tönkrement életek, ezek szörnyű dolgok. Valahogy a sarkunkat meg kell vetni, szerencsére a kormány a józan hangot képviseli, és arról beszélünk: tűzszünet, béketárgyalás, tűzszünet, béketárgyalás. De a brüsszeli hang itt van Magyarországon.

Orbán Viktor szerint az európai vezetők érzékelik, hogy az európai közvélemény inkább támogatja a békepárti pártokat, de ez azért nem eredményez egy békepárti fordulatot, mert Brüsszel a Soros-féle hálózat foglya, ez beépült az európai intézményekbe, nem egyszerűen véleményt befolyásoló pozícióik vannak, hanem olyan erős alkupozícióik, hogy a pénz egy részét ki tudják venni a brüsszeli kasszából - fogalmazott, hozzátéve: az európai emberek véleménynyilvánítását az is nehezíti, hogy Brüsszel egyre inkább ennek a hálózatnak a foglyává válik.



Orbán Viktor szerint az ukrán gabona ügye ma az egyik legfontosabb téma az uniós csúcson. Hozzátette: kormánya azért ellenzi az ukrán gabona bevonását, mert az EU bürokratikus, és szigorú szabályozásokat határoz meg az európai gazdáknak: milyen vegyszert lehet használni, milyen műtrágyát. Az európai farmereknek a versenyképességét csökkentik ezzel. Ukrajnában nincsenek ilyen szabályok, olcsóbban termelnek, és el tudják adni. A magyar gazdák eddig el tudták adni Európában a terméküket, de mostanában az olcsóbb ukrán terméket veszik meg - érzékeltette a problémát Orbán Viktor. Mint mondta: vagy ugyanolyan laza szabályokat alkalmazunk Európában, mint amilyen Ukrajnában van, vagy a beérkező import gabonával szemben ugyanazokat a szigorú szabályokat kell elfogadtatni.

A magyar ellenzék kiszolgálója a háborúpárti amerikai és európai erőnek, így értelemszerűen ők is azt csinálják, amit a nyugatiak. A magyar kormány politikája kizárólag a magyar emberek érdekeit képviselheti, ez Brüsszelben be van tiltva. A baloldal belevezetné az országot a háborúba.

Orbán Viktor a főpolgármester-választásról: Budapest ma fogságban van

Az egyik legfontosabb célja a kormányak az EU-csúcson Orbán Viktor elmondása szerint, hogy ami pénz Magyarországnak jár Brüsszelben, azt megkapjuk, és ezt a magyar baloldal ne tudja megakadályozni. „Ma a budapestiek számára sincs fontosabb kérdés, hogy az óvónőknek és pedagógusoknak adott magas fizetés egy részét Brüsszel elvonja és visszahozza – a magyar baloldal ezen dolgozik. Ne jöjjenek olyan emberek Brüsszelbe, akik az országunk ellen dolgoznak” – fogalmazott a kormányfő, aki kitért Karácsony Gergely főpolgármester szerepére.

Budapest ma fogságban van. Látom a régi embereket, nem vagyok egy régi balett-táncos ebben a műfajban, mindenkit ismerek. A fontos ügyeket nem a főpolgármester dönti el, nehéz is ezt elképzelni róla. Ellenben azt jól látom, hogy akik 2010 előtt csődbe vitték az országot, ott ülnek a fővárosban, fizetik őket, és ugyanazt a politikát csinálják, mint 2010 előtt. Azért kellett kirángatni az országot a csődből, mert ők odavitték őket, és most odaviszik Budapestet is.

Orbán szerint mindennek rendben kellene lennie, tisztaságnak kellene lennie, a legrendezettebb, legmagasabb életszínvonalat nyújtó városnak kellene lennie Budapestnek. Ehelyett a pénz szétfolyik a főváros kasszájából.

Érdekesség, hogy Szentkirályi Alexandra fideszes főpolgármester-jelölt nevét egyszer sem mondta ki az interjúban Orbán Viktor.

(Borítókép: Orbán Viktor interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorának a brüsszeli Közmédia Központban az Európai Unió állam- és kormányfőinek csúcstalálkozója idején, 2023. december 15-én. Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)