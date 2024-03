Nagy bejelentést tett Volodimir Zelenszkij, erre készülnek az ukránok

Az Ukrajna elleni orosz rakétatámadás 69 családi házat, öt lakóházat és két iskolát rongált meg Kijev térségében – írja az Ukrinform.

Ezt Ruszlan Kravcsenko, a régió katonai közigazgatásának vezetője közölte a Facebookon közzétett bejegyzésében, amelyben beszámolt a rakétatámadás következményeiről.

Kravcsenko szerint 18 óráig négy ember sérült meg a támadásban a kijevi régióban.

Az egyik sérült, egy 1974-es születésű nő, szemsérüléssel, többszörös zúzódásokkal az arcán és a kezén került kórházba. A nőt megműtötték. (...) A többi áldozat is megkapta a szükséges orvosi segítséget. Három személy visszautasította a kórházi kezelést

– mondta Kravcsenko.

69 magánház is megsérült. A legtöbb épületnek betörtek az ablakai, de vannak szinte teljesen megsemmisült házak is. Ezen kívül a régióban több lakás is megrongálódott.

A kijevi régióban két iskola homlokzata, ablakai és kerítése is megsérült a lehulló törmelék miatt. A rakétatörmelék 14 járművet és 11 egyéb épületet is megrongált.

Március 21-én Oroszország nagyszabású rakétatámadást indított Kijev ellen. Az Ukrán Légierő légvédelmi rakétaelhárító egységei és az Ukrán Védelmi Erők mobil tűzcsoportjai két ballisztikus rakétát és 29 cirkálórakétát fogtak el, amelyeket az orosz erők indítottak.