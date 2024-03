Ukrajnát már az előző nap is érte egy átfogó stratégiai csapássorozat. Többek közt az ukrán fővárosban is találat ért több épületet.

Pénteki percről percre közvetítésünkben már beszámoltunk arról, hogy csütörtök éjjel és péntek hajnalban az oroszok ismét drónokkal és rakétákkal támadták Ukrajna területét. Herman Haluscsenko ukrán energiaügyi miniszter szerint ez az utóbbi idők legnagyobb támadása az ukrán energiaszektor ellen.

Mint írtuk, Harkivban egy sor robbanás történt, melyek után több helyen – Hmelnickij és Dnyipro régiókban – elment az áram, és a vízellátással is akadtak problémák. Vinnicjában és Krivij Rihben is fontos létesítményeket találtak el az oroszok.

Időközben az ukrán sajtóban elkezdett terjedni egy olyan hír is, hogy Kárpátalját is találat érte a mostani csapássorozatban – de ez utóbb tévesnek bizonyult.

Mindez amiatt történt, hogy a régió kormányzója, Viktor Mikita is károkról számolt be az egyik saját posztjában. Ez a közlése valójában az országos szintű csapásokra vonatkozott, viszont az Ukrajinszka Pravda először úgy értelmezte a posztját, hogy Kárpátalját is csapás érte, és így tették közzé a hírüket. A lap később tisztázta a cikkében a félreértést (bár a rájuk hivatkozó közlésekben néhol még a téves információ szerepel).

Viktor Mikita egyébként azt is közölte a Telegram-posztjában, hogy Kárpátalján reggel 8 óráig nem észleltek fennakadást az áramellátásban és az energiatermelésben). A magyarlakta régiót eddig egy csapás érte a háborúban, még közel két évvel ezelőtt.

Ukrajna legnagyobb vízerőműve lángol, vészhelyzet az ország áramellátásában

Időközben az is kiderült, hogy Ukrajna legnagyobb vízerőművét is találat érte: a Dnyeperi Vízerőművet ért csapásról az Ukrhydroenergo állami vállalat számolt be. A helyszínről több fotó is érkezett, amelyeken látszik, hogy súlyos károk keletkeztek.

‼️The Russians hit Dnipro Hydroelectric Station



The bastards were not satisfied with Kakhovka Hydroelectric Power Station and they decided to finish off our entire energy system.

The biggest missile attack on the energy recently!!! pic.twitter.com/BWpYp02tcv — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) March 22, 2024

Az Ukrhydroenergo is megerősítette, hogy az erőműben tűz ütött ki, de attól nem tartanak, hogy a gát átszakadhat: állításuk szerint irányítás alatt tartják a helyzetet.

Another video of a gas pipeline on fire at the Dnipro HPP dam😡😡#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/DJnbf5anOM — Акцент (@AkzentZaporozhe) March 22, 2024

Sajnos Ukrajna legnagyobb vízerőművében – a zaporizzsjai Dnyeperi Vízerőműben - is károk keletkeztek. Az embertelenek a Nova Kahovka-i víztározó elpusztítása után sem nyugodtak meg, és most újabb természeti katasztrófát próbálnak előidézni

– írták egy közleményben, amelyben azt is közölték, hogy az erőműben már oltják a tüzet, megkezdték a helyreállítási munkálatokat.

Dnipro Hydroelectric dam engine room is gone. Largest HPP in Ukraine. pic.twitter.com/uMFm0zMsbC — Korobochka (コロボ) 🇦🇺✝️🇷🇺 (@cirnosad) March 22, 2024

Mindeközben az Ekonomicsna Pravda arról is beszámolt, hogy több ukrán régióban vészhelyzeti áramkimaradások vannak. Olyannyira, hogy

Ukrajna második legnagyobb népességű városa, az északkeleten lévő Harkiv teljesen áram nélkül maradt.

Ezt a Harkivi terület kormányzója, Oleh Szinyehubov közölte, hozzátéve: „több mint 15 csapás” történt a régió energialétesítményei ellen.

A szintén északkeleti Szumi területen több járásban is vészhelyzeti leállásokat jelentettek be ideiglenesen, és a Poltavai területen is leállítanak több áramellátó alállomást „megelőző jelleggel”. Az utóbbi régióban a kormányzó azt is közölte, hogy 104 ezer háztartás maradt áram nélkül, de már dolgoznak a helyreállításon. Leállások várhatóak továbbá a Kirovohradi területen is: ott két óránként lesz áramkimaradás minden második háztartásban az érintett településeken.

Az Ukrajna elleni orosz csapások azt követően fokozódtak, hogy az előző héten (az orosz elnökválasztás idején) Ukrajna több alkalommal is bombázta Oroszország határmenti területeit, valamint az ukránok által támogatott orosz önkéntesek betörtek több határközeli településre. Vlagyimir Putyin már a választás első napján bosszúval fenyegetőzött ezek miatt.

A háború fejleményeit pénteken is percről percre követjük ebben a cikkünkben.