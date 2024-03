Az ukrán sajtóban ironikus hangvételűre vették a címadást. Az exit pollok eredményét szerénynek nevezték, mivel azok szerint Vlagyimir Putyin 100 százalék helyett csupán a szavazatok 87 százalékát szerezte meg.

„Furcsa módon az exit pollok azt mutatták, hogy Putyin a szavazatok kevesebb mint 100 százalékát kapta” – ezzel a címmel számolt be az elnökválasztás eredményéről az Unian ukrán hírügynökség.

A lap később az oroszok által megszállt ukrán régiókból érkező adatok alapján arról írt, hogy Oroszország teljesen elszakadt a valóságtól, és abszurdnak nevezték az eredményeket. Ezek szerint ugyanis Vlagyimir Putyin Szevasztopolban a szavazatok 90,9, a Krímben 93,27, Donyeck régióban 95,23, Luhanszkban 94,12, Zaporizzsjában 92,95, Herszon régióban 88,12 százalékát kapta.

Az orosz állami média láthatóan az adatok tényszerű közlésére helyezte a hangsúlyt. De az eredmények mellett sorra jelentek meg a TASZSZ-on hírek arról, hogy az orosz elnök szövetségesei gratuláltak Putyinnak a győzelemhez: köztük Kuba, Venezuela, Tádzsikisztán, Nicaragua vezetői, valamint az észak-koreai diktátor, Kim Dzsongun is.

Az angolszász sajtóban többnyire az orosz elnök mindent elsöprő győzelméről és Putyin Alekszej Navalnijról való megszólalásáról cikkeztek, kiemelve azt, hogy az orosz elnök tizenegy év után most először mondta ki a néhai ellenzéki vezető nevét.

Mint megírtuk, az újrázó orosz elnök a Vendégudvarban a háromnapos elnökválasztás befejeződése után megtartott sajtótájékoztatóján elismerte, hogy nem sokkal Navalnij halála előtt beleegyezett abba: az elítéltet cseréljék ki nyugati börtönökben ülő oroszokra. Közölte, hogy egyetlen feltétele volt: az, hogy Navalnij a csere után ne térjen vissza Oroszországba.

A The Guardian tudósításában kiemelte, bár Putyin azt állította, hogy amikor a meg nem nevezett személyek ajánlatot tettek Alekszej Navalnij szabadon bocsátására a nyugattal kötött fogolycsere keretében, ő a szavukba vágva mondta, hogy beleegyezik. A néhai ellenzéki vezető szövetségesei szerint Putyin éppen azért ölte meg Navalnijt a börtönben, hogy szabotálja a fogolycserét.

A brit lap hozzátette, hogy Navalnij régi szövetségese, Leonyid Volkov vasárnap azt írta: Putyin ezzel beismerte, hogy ő ölette meg Navalnijt. „Putyin megölte Alekszej Navalnijt. És most úgy döntött, hogy nem kell tovább színlelnie. Ő maga is megerősítette” – írta Volkov az X-en.

Egységben az erő

A CNN azzal a felütéssel indította az orosz elnökválasztásról szóló tudósítását, hogy annak eredménye soha nem volt kétséges, és Putyin egy kétes választáson biztosította be magának az ötödik ciklusát. Kiemelték, hogy az elnökválasztás soha nem a demokratikus eljárásról szólt.

„A Kreml számára az első forduló elsöprő győzelme a hivatalban lévő elnök legitimitásának új bélyegét adja, és egyértelmű üzenetet küld: Putyin Ukrajna elleni háborúját teljes mértékben támogatja népe” – írta az amerikai lap.

Beszámolójukban azt is megjegyezték, hogy az orosz elnök győzelmi beszédében nagy hangsúlyt fektetett az egységre, és többször is hangoztatta, hogy Oroszország egy nagy család. Mint mondta, ahhoz, hogy továbbra is méltósággal válaszolhassanak a kihívásokra és sikeresen leküzdhessék a nehézségeket, továbbra is egységesnek és magabiztosnak kell lenniük.

„Putyin jött, hamisított és nyert”

A német Bild beszámolója ezzel a rövid felütéssel indult. Mint írták: „a Kreml diktátora nyerte meg az idézőjeles elnöki választást, és Putyin manipulációival rekorderedményt adott magának”. Kiemelték, hogy ezen a „választáson” egyetlen választási lehetőség volt: Vlagyimir Putyin.

A címben is azt emelték ki, hogy „Putyin diktátor rekord »választási« győzelemmel kényezteti magát”.

A cikkben pedig megjegyezték, hogy az állítólagos választási manipuláció ellenére az eredmény azt mutatja, hogy az oroszok többsége támogatja az Ukrajna elleni orosz agressziós háborút. Továbbá hozzátették, hogy „egyre kisebb a különbség az olyan választási eredményekhez képest, mint amilyenek Észak-Koreában vagy az NDK-ban voltak”.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin beszéde a választások megnyerése után, 2024. március 17-én. Fotó: Contributor / Getty Images Hungary)