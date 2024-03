Egyre több ember életét keseríti meg a jó idő

A tavasz beköszöntével a légúti allergiás betegségek is gyakoribbá válnak. Becslések szerint minden ötödik magyar életét keseríti meg a szénanátha, aminek szezonja az enyhe téli időjárás miatt idén is korábban veszi kezdetét. Egyre inkább népbetegséggé válik, olyanoknál is jelentkezhetnek panaszok, akiket korábban nem diagnosztizáltak allergiával. Szakember mondta el az Indexnek, mi vezethet a betegség megjelenéséhez.