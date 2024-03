Édesanya és kislánya is meghaltak a vasárnapi ralibalesetben

Egy édesanya és lánya is a hétvégén történt ralibaleset halálos áldozatai között volt. Az édesanya két gyermekével, 12 éves kislányával és húszéves fiával jelent meg nézőként a versenyen – hármuk közül egyedül a fiú élte túl a tragédiát. A ralin az édesapa is részt vett, aki maga is versenyautóban ült, és az volt a feladata, hogy ügyeljen a nézők biztonságára.