„Magyar Péter nem alternatíva a baloldali szavazók számára”

Közös európai parlamenti és fővárosi listát állít a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd - ezt Dobrev Klára, a DK árnyék-miniszterelnöke, Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke, és Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd elnökségi tagja jelentették be közös sajtótájékoztatójukon. A politikusok hangsúlyozták, az együttműködésük hosszabb távra szól, a június 9-i EP- és önkormányzati választások után is folytatják a közös munkát, 2026-ban pedig egy listával, közös miniszterelnök-jelölttel és közös programmal vágnak neki az országgyűlési választásoknak. Az újságírók azonban nem csak erről, hanem Magyar Péter politikai színrelépéséről, az ellenzéki pártok népszerűségére gyakorolt hatásáról, valamint a volt felesége, Varga Judit egykori igazságügyi miniszter által megfogalmazott családon belüli erőszakról szóló állításairól is érdeklődtek.