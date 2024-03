Iványi Gábort hatóság elleni erőszakkal gyanúsítják

Iványi Gábor a Népszavának számolt be az ellene felhozott vádakról, amikor csütörtök reggel kijött a vádhatóság épületéből, ahova gyanúsítottként idézték be. Elmondta, hogy a hatóság elleni erőszak büntetési tétele 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze alaptalannak tartja a gyanúsítást, és nem tett vallomást az ügyben. Iványit szimpatizánsai várták odakint.

A Központi Nyomozó Főügyészség közleménye szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folytatott nyomozásban 2022. február 21-én Budapesten, a VIII. kerületben, egy egyesület központjaként működő ingatlanban kutatást, lefoglalást végeztek. Iványi Gábor mint a szervezet vezetője a többször elhangzott tájékoztatás ellenére a sajtó képviselőivel és más személyekkel kívánt bemenni a kutatás helyszínére.

– írták. Az ügyben csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak gyanújával hallgatta ki a Fővárosi Nyomozó Ügyészség a két gyanúsítottat.

Mint azt megírtuk, a MET és a kormányzat között már évek óta konfliktus van, és Iványi Gábor egyházától számos támogatást elvontak. Több alkalommal is pénzbírságot kaptak, miközben nem jutottak hozzá azokhoz a forrásokhoz sem, amelyekre – állításuk szerint – törvényileg jogosultak lennének. Emiatt a MET már az Alkotmánybíróságot is megjárta – nem sok sikerrel.

Februárban – két évvel azután, hogy a NAV fegyveresei váratlanul ellepték a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség központját és gazdasági hivatalát – háromórás házkutatás után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói bilincsben vitték el a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) és intézményei gazdasági hivatalának vezetőjét. Ónodi István lelkész ellen „gazdasági bűncselekmény megalapozott gyanúja” miatt indítottak eljárást, majd indítványozták a letartóztatását is.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET Egyház) 1981. október 1-jén alakult. A felekezet a Magyarországi Metodista Egyházból vált ki 1973-ban, majd nyolc éven át nem kapott hivatalos egyházi státuszt. Ma hat helyszínen, az ország különböző pontjain vannak gyülekezetei. 2010-ben, egy új törvény értelmében, a MET-től ismét megvonták a hivatalos egyházi státuszt, ami jelentős hátrányt jelentett az egyháznak. 2022-ben újra bejegyezték Iványi Gábor egyházát.

Az előzmények

A NAV BF Központi Nyomozó Főosztályán indult nyomozás költségvetési csalás bűntett gyanúja miatt a Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda és Iskola, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség érintettségével. A NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóságának bűnügyi jelzése szerint a Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda és Iskola képviselői a 2015. január 1. és 2019. augusztus 31. napja közötti időszakban bejelentették munkavállalóik foglalkoztatását, azonban járulékbevallást nem adtak be utánuk.

Az egyéni járulékokat munkabérükből levonták, azonban sem az egyéni, sem a kifizetői közterheket nem vallották be, és nem fizették meg, ezzel a költségvetésnek – az előzetes adatok szerint – 190 055 054 Ft mértékben vagyoni kárt okoztak. Fentieken túl megállapítható, hogy az intézmény fenntartójának, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek több szociális, oktatási és idősgondozó tagintézménye van országszerte. A beazonosított intézmények vonatkozásában is megállapította az adóhatóság, hogy a foglalkoztatók bejelentették munkavállalóik foglalkoztatását, azonban járulékbevallást nem adtak be utánuk. A 14 gazdálkodó vonatkozásában 1282 fő alkalmazottat azonosítottak, akik után a fizetendő közterhek kapcsán 3 084 000 000 Ft összegben becsülték meg a lehetséges adóhiány mértékét.