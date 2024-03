Renner Erika azt tanácsolja Varga Juditnak, hogy forduljon az Áldozatsegítő Központhoz

Renner Erika szerdán a Facebook oldalán azt írta, hogy szomorúan olvasta Varga Judit volt igazságügyi miniszter Facebook-oldalán kiírtakat, és tudja, milyen egy zaklatás, milyen egy bántalmazás.

„Szeretném ajánlani hogy, menjen be az ASK-ba, azok nagyon jók. Kap mindenben segítséget. De ezt úgyis jobban tudja, hiszen ezeket Ön hozta létre és hirdette is őket” – jegyzi meg ironikusan Renner Erika.

Ha pedig a volt férje megjelenne a lakásán, és ez Önben félelmet keltene, akkor elmehet a rendőrségre és feljelentést tehet, ahogyan azt nekem is ajánlotta nemrégiben a BVOP szóvívője, Makula György

– folytatja tovább gúnyosan.

Leírja azt is, hogy mindezt Varga Judit Facebook-oldalára szerette volna megírni, de onnan le van tiltva.

Hozzáteszi még, hogy a NANE-hoz is lehet fordulni, bár – mint írja – „szerintük a celeb áldozatoknak minden sokkal könnyebb”. Végül kitartást és kellemes húsvéti ünnepeket kívánt Varga Juditnak.

Mint arról korábban beszámoltunk, Varga Judit megtörte a csendet, Hajdú Péternek mesélt a Magyar Péterrel való házasságáról. Az egykori igazságügyi miniszter többek között azt is elmondta, volt olyan eset, amikor volt férje késsel a kezében járkált a közös otthonukban. (A teljes beszélgetésről ide kattintva tud bővebben olvasni.) Szerda délután Magyar Péter is üzent volt feleségének. Szerinte az, „ami most történik, az a magyar politikatörténet leggusztustalanabb leszámolása és karaktergyilkossági kísérlete, amiben semmi sem szent. A volt igazságügyi miniszter és a három gyermeke sem”.