Valószínűleg szeme sem rebbent, amikor ki kellett fizetnie a büntetést annak a 20 éves fiatalembernek, aki 2022-ben luxus Mercedesével belerohant egy Fordba: a kisautó utasai megsérültek, a kocsi ripityára tört – írja a Blikk.

A Ford Fiestában utazó pár már messziről látta, hogy többször megpördül, majd átsodródik a sávjukba Budapesten, a XI. kerületi Egér úton egy Mercedes-AMG GT C Roadster:

a 70 milliós luxusautó hátulja autójuk elejének csapódott.

A luxus sportautó alapára 64,6 millió forint, 557 lóerős motorjával 316 km/ó-s végsebességre képes, 3,7 másodperc alatt gyorsul 100 km/ó sebességre.

„Amikor belénk jött, rátolt a szalagkorlátra, sem én, sem a párom nem tudtuk kinyitni az ajtót. Szinte sokkot kaptunk” – mondta Krisztina, a vétlen autóban utazó hölgy a Blikkknek.

Még fél év után sem tudtam rendesen járni, a térdelés és guggolás most sem megy. Autópályán nem merek vezetni a nagy sebesség miatt, és lelkileg még mindig nem jöttem rendbe, pszichológushoz kell járnom

– tette hozzá.

A Mercedes sofőrje az ütközés időpontjában is el volt tiltva a vezetéstől, nem volt ismeretlen sem a rendőrség, sem az autósportot kedvelők előtt. A jómódú családból származó fiatal a TikTokon több olyan videót is megosztott már, ahol ezzel az autóval driftel, száguldozik. A sofőr a kommentelők szerint több zűrös forgalmi helyzetbe is keveredett már, egy másik autójával kerítést döntött ki Nagykovácsiban, terepjárójával a Halászbástya lépcsőjén akadt fenn, a Hősök terére pedig gumikarikákat égetett.

A Blikk megtalálta a fiatal közösségi oldalát, ahonnan mostanra eltüntette az autós tartalmú bejegyzéseket. Követői közül többen jelezték, hogy jobb lenne, ha visszatérne az autós vieókhoz. A lap megfogalmazása szerint: „a fényűző strandpartikat látva valószínűleg nem rázta meg, hogy az ügyészség szerint mindössze 80 ezer forintos büntetést kell kifizetnie azért, amiért totálkárra törte a pár kis Fordját”.

Az ügyészség nem látta bizonyítottnak, hogy ügyfelem súlyos sérülést szenvedett, a baleset okozóját ezért szabálysértés miatt vonták felelősségre

– mondta Kovács Kázmér, a vétlen autós ügyvédje. „Ez azért is különös, mert nem csupán balesetet okozott, de a vezetéstől is el volt tiltva: már korábban bevonták a jogosítványát, de azzal érvelt, hogy az erről szóló határozatot nem kézbesítették szabályosan, így nem tudott róla, hogy már nincs meg az engedélye” – tette hozzá.

Mivel csak zúzódásai lettek a balesetben az orvosok szerint, ezért nem számított súlyos sérültnek Krisztina, aki úgy véli, hogy a jog áldozata lett. Emiatt alakult úgy, hogy a baleset okozását a fiatal sofőr megúszta szabálysértéssel, aki azóta sem kereste meg bocsánatkéréssel Krisztináékat.