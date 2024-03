Idén is támadhatnak az agresszív madarak

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) idén is figyelmeztet egy évről évre jelentkező problémára: a költési időszakban indul a területvédelmi harc, amikor a madarak sokszor saját tükörképükkel vívnak órákon át tartó csatát. Közölték azt is, hogyan lehet kezelni a helyzetet.

Minden évben érkeznek bejelentések olyan madarakról, amelyek épületek ablakában, autók visszapillantó tükrében akár napokon át is a saját tükörképüket támadják – hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) az Agrárszektor beszámolója szerint.

Azt írták, a jelenség hátterében a madarak költési időszakának kezdetével megjelenő területféltő magatartás, továbbá a civilizációs környezet „tükörkép-szennyező” hatása áll. A természetben ugyanis nem létezik ennyire stabil és tiszta tükörkép, mint a mesterséges tükröződő felületet, és az állatok nem tudtak evolúciós szinten alkalmazkodni, felkészülni erre az ingerözönre.

A hormonoktól feltüzelt hímek sokszor órákon át, mániákusan, akár végkimerülésig harcolhatnak az „ellenséggel”, vagyis a saját tükörképükkel.

Eközben nem tudják megvédeni területüket a valódi riválisoktól, nem táplálkoznak rendesen, és a fiókáikat is elhanyagolhatják. A harc következtében betört üveg pedig fizikai sérülést is okozhat a madaraknak.

A portál szerint a jelenség megelőzése és kezelése egyszerű: a tükröződő felületeket el kell takarni, a külső visszapillantó tükröket be kell hajtani, valamint függönnyel is lehet csökkenteni a tükröződést az ablakokon, és a madarakat riasztó „rémzsinór” is megoldás lehet.