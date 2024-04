Kiderült, mi áll az új ellenzéki összefogás hátterében

Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd – Zöldek elnökségi tagja, Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció árnyék-miniszterelnöke, EP-képviselője, valamint Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke, országgyűlési képviselője március 28-án jelentette be, hogy a három párt stratégiai együttműködésről szóló megállapodást kötött.

Az együttműködés részeként az DK, az MSZP és a Párbeszéd közös európai parlamenti listát, valamint fővárosi önkormányzati listát állít, emellett az ország számos településén és fővárosi kerületében indít közös jelölteket. A megyei listákra nem terjed ki a megállapodás. Az EP-listát Dobrev Klára, a fővárosit Karácsony Gergely vezeti. A szövetség érinti a 2026-os országgyűlési választásokat is, amelyen a közös miniszterelnök-jelölt mellett közös listája és közös programja is lesz a három pártnak.

„Ez egy érdemi, átfogó politikai stratégiai szövetség a kormánnyal szembeni fellépésre, a következő parlamenti választásokra készülve” – mondta az együttműködéssel kapcsolatban Molnár Csaba a háttérbeszélgetésen, hozzátéve, a három párt stratégiai szövetségesként szeretne előremenni.

Az MSZP a 2022-es országgyűlési választásokon látott kudarcos szereplés ellenére gyakorlatilag folyamatosan hangsúlyozza az együttműködés szükségességét, aláírásgyűjtést is indítottak az összefogás érdekében, de a bejelentésig úgy tűnt, hogy a többi ellenzéki párt nyitottságának hiánya miatt a szocialisták is kénytelenek lesznek önállóan indulni az európai parlamenti választásokon.

Molnár Csaba a DK részéről azzal indokolta a szövetség létrejöttét, hogy

mindkét politikai oldalon dezintegráció figyelhető meg. A kormányzati oldalon ezt a kegyelmi botrány tette világossá, a legkedvezőbb mérések szerint is egymillió szavazót veszítettek az előző választások óta. A pedofilügy miatt körülbelül 300 ezren hagyták el a Fideszt a párthoz szorosan nem kötődő szavazók közül. Az ellenzéki oldalon is dezintegráció látható, több új párt jelent meg, és ha a kutatások alapján ezek nem is számíthatnak tömeges választói támogatásra, elképesztő mértékű politikai zaj keltésére alkalmasak a vezetőik ismertségének, beágyazottságának köszönhetően.