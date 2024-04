Havazott a Mátrában

A hétfői melegrekord után hatalmasat változott az időjárás, ugyanis szűk egy nappal később már havazott az ország legmagasabb pontján. Az előrejelzések szerint továbbra is változékony időjárással lesz dolgunk, ugyanis a havazás után tisztul majd az ég, kisüt a nap, délutánra pedig megérkezik az eső is kis hazánkba.

A hidegfront csapadékzónája a délelőtti órákban ért az Északi-középhegység fölé, a csapadék halmazállapota esőről havas esőre váltott, majd tisztán hóra – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden.

Hétfőn még 30 Celsius-fokot mértek az Alföldön, kedden pedig havas eső, sőt havazás volt Kékestetőn

– tették hozzá.

Mint írták, a hidegfronti csapadékzóna kedden a délelőtti órákban ért az Északi-középhegység fölé, és a csapadék hűtő hatásának segítségével – Kékestetőn szűk két óra alatt 2 fokos hőmérséklet-csökkenést tapasztaltak – a csapadék halmazállapota legmagasabb hegycsúcsunkon esőről átváltott havas esőre, sőt átmenetileg tisztán hóra is. Közölték azt is, hogy a csapadékhoz viharos szél is társul.

A HungaroMet előrejelzése szerint kedden a front felhőzete és csapadékzónája lassan északkelet felé tevődik, itt még délután is számítani kell borult, esős tájakra. A front mögött szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és kisüt a nap. Délután az ország délnyugati felén erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, és egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A délnyugati részek kivételével nagy területen kísérhetik erős, viharos lökések a jellemzően nyugati irányú szelet, csak estére mérséklődik a légmozgás. Zivatar környezetében szintén előfordulhatnak viharos lökések.

(Borítókép: Drónnal készült felvételen a ködös Mátra Parádsasvár közelében 2021. december 30-án. Fotó: Komka Péter / MTI)