Többen kórházba kerültek, belső vizsgálat indult a komáromi akkugyárban

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy húsvétvasárnap este több sérültet kórházba vittek a komáromi akkumulátorgyárból, miután hidrogén-cianid kerülhetett a levegőbe.

Az LMP-re hivatkozva írtunk arról is, hogy a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint nem mértek határérték feletti veszélyes anyagot a mobil laborral. Ezt most az SK is megerősítette a közleményében, és azt is hozzátették:

bár a mérések nem mutattak ki határérték feletti veszélyes anyagot, belső vizsgálatot indítanak a történtek miatt.

Azt is közölték, hogy a kórházba került dolgozókat azóta kiengedték, és nem észleltek náluk további tüneteket.

„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az SK Ont úgy működtessük, hogy munkatársaink és a komáromi lakosok biztonsága ne kerüljön veszélybe [...] Ezúton elnézést kérünk a problémáért, amelyet ez az incidens okozott” – írta vállalat, amely a vizsgálat mellett azt is megígérte, hogy további lépéseket tesznek elővigyázatosságból.

A katasztrófavédelem mérési adatai szerint egyébként határérték alatti mértékben ugyan, de két vegyület, hidrogén-cianid és nitrogén-dioxid is a levegőbe kerül.