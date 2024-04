Újabb pozíciójáról mondott le Balog Zoltán

„Elértük: Balog Zoltán távozott a Belváros-Lipótváros Egyházi Épületekért Közalapítvány kuratóriumából” – közölte Facebook-oldalán Kovács Alex Gábor, a Tiéd a Belváros ellenzéki frakció vezetője.

A politikus hozzátette: „Legfőbb ideje volt. Az új elnököt várhatóan egy hét múlva választhatja meg a kuratórium. Több mint másfél hónapja követeltük, most végre elértük: Balog Zoltán, a kegyelmi botrány egyik főszereplője, aki maga ismerte el, hogy támogatta a pedofil bűnöző bűnsegédjének kegyelmi kérvényét, távozott a Belváros-Lipótváros Egyházi Épületekért Közalapítvány kuratóriumából”.

Balog Zoltán Novák Katalin elnöki tanácsadója volt, a kegyelmi ügy után lemondott lelkészi elnöki tisztségéről, de püspök maradt.

Mint megírtuk, az emberi erőforrások egykori minisztere a Kis Virtuózok Alapítvány tiszteletbeli elnöki posztjáról is lemondott február 17-én. A szervezet a nehéz sorsú, kiemelkedő zenei tehetségek segítésére szerveződő közösségként jött létre. A Népszava információját Peller Mariann, az alapítvány alapító alelnöke is megerősítette. A lap szerette volna megtudni Balog Zoltántól, hogy pontosan milyen tisztségeiről mondott le, de a kérdésre nem válaszolt.

Az ellenzéki politikusok, köztük a Demokratikus Koalíció alelnöke is arra szólította fel Balog Zoltánt, hogy azonnal mondjon le minden egyházi pozíciójáról. A püspök korábbi nyilatkozatai szerint erre nem sok esély van, emellett a Belváros-Lipótváros Egyházi Épületekért Közalapítványnak továbbra is kuratóriumi elnöke maradt, ahogy a püspöki pozícióját is megtartotta.