Menczer Tamás: A baloldalon feltűntek új szereplők, árulók, feleségüket rettegésben tartó figurák

Menczer Tamás úgy látja, hogy „a mi politikai közösségünk a legsikeresebb és legerősebb egész Európában, a sikereinket nem ajándékba kaptuk, megdolgoztunk értük. Az eredményeink oka, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar kormány volt az, aki az elmúlt 13 évben mindig elsőként, a leggyorsabban ismerte fel a válságokat, a kihívásokat, és helyes válaszokat adott”.

A Fidesz-KDNP új kommunikációs igazgatója felsorolta: „Mi mondtuk azt, hogy Ukrajnában háború helyett béke kell. A csatatéren nincs megoldás, ott csak halottak vannak, azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. Mi mondtuk azt is, hogy a bevándorlás veszélyes, a bevándorlás terrort, bűnözést, bűncselekményeket, párhuzamos társadalmat jelent, tehát a bevándorlást nem megszervezni kell, hanem megállítani, és Magyarországot meg fogjuk őrizni magyar országnak”.

Majd így folytatta: „Mi mondtuk azt, hogy munkahelyekre van szükség, hiszen ha munka van, minden van. Tíz év alatt egymillió munkahelyet teremtettünk, és megőriztük ezeket a Covid, a háború és a szankciók ellenére is. Mi mondtuk azt, hogy a családokat támogatni kell, a magyar családtámogatási rendszer világszinten is páratlan. Azt is mi mondtuk, hogy az idősek tiszteletet és megbecsülést érdemelnek, ezért megőriztük a nyugdíjak vásárlóértékét és visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Mi mondtuk azt is, hogy a fiatalokat támogatni kell az életük kezdeténél, ezért adómentességet kaptak. És mi mondtuk azt is, hogy védekeznünk kell az LMBTQ-propagandával szemben, nőnek öltözött férfiak nem mehetnek a gyerekeink közelébe. Az eredményeink tehát világosak, de messze nem vagyunk az út végén”.

Közös eredményeinket most is meg kell védenünk. A baloldal vezére továbbra is Gyurcsány úr, aki egyszer már tönkretette ezt az országot. Pontosan tudjuk ezt, emlékszünk. Ráadásul a baloldalon feltűntek új szereplők, politikai kalandorok, árulók, feleségüket rettegésben tartó figurák. Közös eredményeinket a baloldal régi és új szereplőivel szemben is meg fogjuk védeni

– fogalmazott Menczer Tamás, miközben a videóban Magyar Péter, Varga Judit volt férjének fotója volt látható.

A kommunikációs igazgató hangsúlyozta, „választáshoz közeledünk, a közösségünk erős, a munkát el fogjuk végezni, a harcot felemelt fejjel, egyenes háttal meg fogjuk vívni, és ha együtt vagyunk, a közösségünk erejének köszönhetően meg is fogjuk nyerni”.