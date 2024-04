Tényleg betiltanák a Coca-Colát a Parlamentben?

„Novák Előd betiltaná a Coca-Colát a parlamentben az »LMBTQ-lobbi« miatt” – közölte Facebook-oldalán Bedő Dávid. A Momentum frakcióvezetője kifejtette:

Bedő Dávid megjegyezte: „Örülünk, hogy munkájukkal Novák Előd és a Mi Hazánk emelik a magyar közélet színvonalát”.

A javaslattal kapcsolatban megkerestük Novák Elődöt, aki lapunknak úgy fogalmazott,

sajnálom, hogy Bedő Dávidnak az Országgyűlés LMBTQ-tagozatának vezetőjeként csak ez ragadt meg, pedig például a jóval fontosabb alkotmánybírósági választást is szorgalmaztam, miután csak a Mi Hazánk jelölt alkotmánybírót a határidőig. Továbbá ma is sürgettem a Házbizottságban az alkotmányos mulasztások orvoslását, miután számos lejárt határidejű feladatot hiába szabott az Országgyűlésnek az Alkotmánybíróság, a fideszes többségnek és a baloldalnak sem fontos ez. Bedő Dávidnak szövegértési nehézségei is vannak (pedig megkapta írásban is a mai ülés jegyzőkönyvét), mert nem mondtam olyat, hogy be kéne tiltani, pusztán a közpénzből való beszerzéseknél és a reprezentatív eseményeken való felszolgálásnál javasoltam kerülni a Coca-Colát mint az LMBTQ-propaganda egyik fő támogatóját. Javaslatomra nyitottságot is mutatott a házelnök.