Ungár Péter páros lábbal szállt bele az ellenzékbe

Ungár Péter a hivatalos Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy bár az ellenzék a 2022-es választások előtt összefogott, mert „az összefogás mindenre a megoldás”, de Dobrev Klára a Demokratikus Koalíció árnyékminiszterelnöke akkor azt mondta, hogy ez a választás nem is szól az ország ügyeiről, hanem egy népszavazás Orbán Viktor személyéről.

„Majd egy olyan irtózatos sallert kapott a választóktól, hogy ha visszaidézzük az emlékét, még most is megszédülünk” – fogalmazott, hozzátéve, hogy „utána persze mindenkitől jött a fogadkozás, hogy az ellenzéki politikát meg kell újítani, és semmi nem folytatódhat úgy, ahogy eddig volt”.

Majd úgy folytatta, hogy amikor elkezdődött a hivatalos kampány, megint hirtelen visszafelé kezdett forogni az idő kereke.

Most ott tartunk, hogy az egyetlen megoldás az összefogás, közös lista kell arányos választási rendszerben is, sőt már 2026-ra is megállapodtak biztos, ami biztos. És bár önkormányzati és európai parlamenti választást tartunk, de ez csak a látszat, ez természetesen népszavazás Orbán Viktor személyéről