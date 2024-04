Nyílt levélben fordultak a pedofilbotrány után az érintett szülők az önkormányzathoz

A gazdagréti óvodában éveken át dolgozott egy férfi, akit idén márciusban szexuális kényszerítés gyanúja miatt vittek el a rendőrök. Ő jelenleg is elmegyógyintézetben van, míg az óvoda vezetőjét egy önkormányzati belső vizsgálat időtartamára felfüggesztették. Mivel a szülők tartanak attól, hogy a vizsgálat végeztével visszahelyezhetik a pedagógust az intézmény élére, ezért nyílt levelet írtak az önkormányzatnak.

Március elsején, a kegyelmi ügy okozta botrányos közhangulat közepén robbant a hír, hogy egy budapesti óvoda egyik alkalmazottja molesztálhatta a rábízott gyermekeket. Mint ismert, idén február végén a Gazdagréti Szivárvány Óvoda egyik munkatársával kapcsolatban névtelen feljelentés érkezett a XI. Kerületi Rendőr-főkapitánysághoz. Gy. Pétert a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szexuális kényszerítés gyanújával letartóztatta, majd az ügyészségi eljárás másnapján át is került az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe (IMEI). Március 1-jén Újbuda önkormányzata egy Facebook-bejegyzésben közölte, hogy korábban hozzájuk az illetőre semmilyen csatornán nem érkezett panasz, és ők is csak aznap szereztek tudomást az intézményben történtekről.

Néhány nap elteltével, március 6-án belső vizsgálatot rendelt el a kerület vezetése az óvodavezető felelősségét is vizsgálva – ennek a határideje jövő hétfőn jár le. Az önkormányzati vizsgálattal párhuzamosan egy rendőrségi nyomozás is folyamatban van, ami egyrészt Gy. Péter ellen folyik, másrészt szülői feljelentés alapján azt is vizsgálják a hatóságok, hogy az óvodavezető jogi felelőssége – nyilván az erkölcsin túl – felmerül-e az ügyben.

Nem bíznak a belső vizsgálatban

A szülők egy része most nyílt levélben fordult a kerület vezetéséhez, hogy az óvodavezetőt mindaddig ne helyezzék vissza vezetői munkakörébe, amíg a rendőrségi vizsgálat egyértelműen nem tisztázza a szerepét az ügyben. A nyomozás ugyanis időben biztosan meghaladja az április 8-án – szerintük várhatóan az óvodavezető visszahelyezésével – végződő belső vizsgálat időpontját. A szülők azért nem bíznak az önkormányzati belső vizsgálat objektivitásában, mert úgy érzik, hogy a vezetők nem akarnak a történtekért és a rendszerhibákért felelősséget vállalni.

Ez sokkal nagyobb és megbocsáthatatlan bűn ahhoz képest, mint ha azt mondták volna első pillanattól kezdve, hogy elnézést kérünk; természetesen ilyen súlyú kérdésben nincsenek politikai oldalak, mindannyiunk közös érdeke, hogy a felelősöket felelősségre vonjuk

– fogalmazott az egyik, neve elhallgatását kérő szülő, hozzátéve: „Most derült ki, hogy egy már iskolába járó gyerek is Gy. Péter áldozata volt korábban. Amikor a szülőnek tudomására jutott az ügy, bement az óvodába, és számonkérte a férfit, aki többet nem nyúlt a gyermekéhez. A szülők aggódnak, mert Gy. Péter 6 éve dolgozott az intézményben, és az ehhez hasonló ügyeit tudomásuk szerint a szőnyeg alá söpörte az óvodavezető.”

A szülők elutasítják a szerintük politikailag irányított belső vizsgálatot (úgy érzik, hogy a DK-s vezetésű kerület által elrendelt vizsgálat az önkormányzati választás befolyása alá kerülhet, a gyanúsított cégének szerződése volt a helyi városházával, valamint az önkormányzat berkein belül az óvodákért felelős területen dolgozott a férfi anyja), és a rendőrségi nyomozásban bíznak, azonban annak eredményéig sem akarják a gyereküket olyan intézménybe járatni, amit olyan óvodavezető irányít, aki hosszú hónapokon keresztül nem tett semmit a számára óvónők által jelzett problémákkal szemben. Értelmezésükben ez felveti a kiskorú veszélyeztetésének lehetőségét, aminek a gyermekek hónapokig vagy akár évekig is ki voltak téve. Ennek elkerülése érdekében írtak nyílt levelet az újbudai önkormányzatnak.

Nyílt levélben fordulnak az önkormányzathoz

A szülők szerdán küldtek nyílt levelet a városvezetésnek, ezt változtatás nélkül közöljük:

„NYÍLT LEVÉL A GAZDAGRÉTI SZIVÁRVÁNY ÓVODA FENNTARTÓJÁNAK

2024. április 3.

A Gazdagréti Szivárvány Óvodába járó gyermekek szüleiként jelen nyílt levelünkben nyomatékosan kérjük az Óvodát fenntartó önkormányzati vezetést, hogy Dózsa-Szedlacsek Éva óvodavezetővel szemben 2024. március 6-án az önkormányzat által indított, 30 napos határidővel bíró belső vizsgálat lezártát követően is tartsa fenn vele szemben a vezetői munkakörében való felfüggesztést mindaddig, amíg a folyamatban lévő, kiskorú veszélyeztetése miatt ellene tett rendőrségi feljelentés alapján indult nyomozás le nem zárul.

A szexuális kényszerítés alapos gyanúja alapján letartóztatott Gy. Péter pedagógiai asszisztenssel szemben szintén folyamatban van a rendőrségi nyomozás.

Álláspontunk szerint az óvodavezető felelőssége erkölcsi, szakmai és jogi szempontból akkor is felmerül, ha Gy. Pétert a bíróság büntetőeljárás során nem ítélné el. Óvónő és dajka is jelezte több alkalommal, több hónapon keresztül szóban az óvodavezetőnek a pedagógiai asszisztenssel szembeni, a jelenlegi hivatalos gyanút alátámasztó tapasztalataikat, aggályaikat. Ezeket az információkat az érintettek a rendőrség tudomására hozták tanúvallomások keretében.

Az óvoda vezetése és a fenntartó önkormányzat tájékoztatásának hiánya ellenére a pedofilügyben érintett szülőktől és óvónőktől származó információk alapján számunkra nem kétséges, hogy gyermekekkel szemben elfogadhatatlan cselekmények történtek. Elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az óvoda vezetője ennek az ügynek a kirobbanását megelőzően hosszú hónapokig a dolgozók által számára jelzett problémákat nem vizsgálta ki, és a későbbi gyanúsítottal szemben semmilyen munkáltatói intézkedést nem kezdeményezett. Bizalmunk emiatt az óvoda vezetőjében véglegesen megrendült.

Az óvodavezető visszatérése lehetetlenné tenné, hogy az események által okozott traumák a gyermekekben és szülőkben elkezdhessenek gyógyulni.

A gyermekek elleni bántalmazással kapcsolatos zéró tolerancia elvével csak azt tartjuk összeegyeztethetőnek, ha az a vezetőség, aki ezt az állapotot tudatosan vagy tudattalanul lehetővé tette, nem venne többé részt gyermekeink nevelésében. Reméljük, hogy ezt az álláspontot az óvoda fenntartója is osztja.

Budapest, 2024. április 3.”

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) lapunk megkeresésére közölte, hogy Gy. Péteren túl más embert nem hallgattak ki gyanúsítottként. Kerestük az önkormányzatot is, hogy megtudjuk, elképzelhető-e, hogy valóban visszahelyeznék a belső vizsgálat után az óvodapedagógust, illetve hogy mi a véleményük a szülők levelével kapcsolatban, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz az újbudai városvezetéstől.

A jéghegy csúcsa

Az idei év egyik meghatározó témája lett a gyermekvédelem, miután februárban kiderült, hogy Novák Katalin még köztársasági elnökként kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettesének. K. Endrét, a bicskei gyerekotthon korábbi igazgatóhelyettesét a bíróság kényszerítésért jogerősen három év négy hónap börtönre ítélte. Ahogy arról beszámoltunk, a férfi az egyik gyermekáldozat nevében írt meg egy vallomást, ami arról szólt, hogy az igazgató elleni vádak kitalációk, vallomását a sértett visszavonja.

A történtek után alig egy héttel Novák Katalin lemondott az államfői tisztségéről, majd a pedofilbotrányt kiváltó elnöki kegyelmet ellenjegyző korábbi igazságügyi miniszter, Varga Judit is visszaadta képviselői mandátumát. A korábbi miniszter közösségi oldalán azt írta: a politikai felelősséget vállalja, lemond országgyűlési képviselői és EP-listavezetői pozíciójáról is, kivonul a közéletből.

A történtek után a hazai élet ismert influenszerei, köztük Pottyondy Edina, Azahriah és Osváth Zsolt, tüntetést szerveztek a Hősök terére. A teljes közteret megtöltő tömeggel akarták felhívni a figyelmet a gyermekvédelmi rendszer hibáira és a történtek legvédtelenebb áldozataira, a gyerekekre.

