Össztűz alatt Karácsony Gergely, Ungár Péter és Vitézy Dávid is kiakadt

Az LMP politikusánál a 444 Karácsony Gergellyel készített interjúja verte ki a biztosítékot, ugyanis a jelenlegi főpolgármester „proxy-Fidesznek” nevezte az LMP-t, amiért az beállt a szerinte fideszes Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt mögé. Karácsony szerint ezzel az LMP kilépett az ellenzéki pártok sorából.

Most azt hagyjuk is, hogy a nagy demokrata, aki Budapest városából egy ciklus alatt önálló köztársaságot formált, ezúttal is kifejtette azon álláspontját, hogy ellenzékinek csak és kizárólag az tekinthető, aki nem indul el vele szemben egy választáson