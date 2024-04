Magyar Péter az Indexnek: Ezt a változást nem lehet megállítani

Magyar Péter Nemzeti menet néven újabb demonstrációt szervezett szombat délutánra Budapest belvárosába. A tömeg a Deák Ferenc térről indult, onnan a Parlament épületéhez vonultak, a Kossuth téren ugyanis egy színpadon beszédet is tartott a közéletbe két hónapja üstökösként berobbanó Magyar, aki az Indexnek azt mondta: könnyen elképzelhetőnek tartja, hogy a legtöbb ellenzéki párt be sem jut majd az Európai Parlamentbe, ha elindul a választáson a még be sem jelentett szervezetével. A rendezvény résztvevőit pedig róla, valamint a vele kapcsolatos kritikákról is kérdeztük.